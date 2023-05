Ministra Norma Piña contrató a excolaboradora de García Luna, acusa AMLO

Tras acusar al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) de no servir “para nada, es un florero, está de adorno”, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que la ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña, contrató a Sonia Vargas Terrero, quien laboró con el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

“Si funcionara el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, pues ellos tendrían que estar viendo esto de cómo se va a contratar a quien está acusada por firma de contratos ilegales, inmorales, en la época de (Genaro) García Luna

“¿Cómo el Poder Judicial va a contratar a esta señora y que hace el Consejo de la Judicatura, que es el órgano que debe de vigilar el recto proceder de jueces, magistrados y de ministros?”, señaló el mandatario federal en su conferencia mañanera.

Además, se quejó de que la ministra Norma Piña presida también al CJF y aseguró que entre los miembros de este Consejo solapan la corrupción y se protegen porque ganan mucho dinero, a la vez que acusó que no tienen sensibilidad con el pueblo.

“Ah, pero resulta que la presidenta de la Suprema Corte es también la presidenta del Consejo de la Judicatura y hay otros miembros, pero todos se callan. ¿Y también porque el silencio?, Porque todos están metidos en los mismos enjuagues. No, no, no, no, es que ganan muchísimo dinero, pura gente que gana 500 mil pesos mensuales. ¿Qué va a estar preparado? ¿Qué sensibilidad puede tener en hacer justicia? o si alguna vez pensó en que si alguna vez es importante la justicia, pues ya cambió de parecer, porque viven colmados de atenciones y de privilegios, porque están como Porfirio Díaz decía ‘maiceados’, que ese es el otro asunto, que ganan muchísimo, violando la Constitución.

“¿A ver (el ministro en retiro Diego) Valadez que tiene que decir a eso?, si ningún funcionario puede, de acuerdo al artículo 127 ganar más que es lo que gana el Presidente y, todos estos ministros gana cinco veces más de lo que gana el presidente”, subrayó.

El presidente también aprovechó para insistir que la gente vote unánimemente por un partido de su movimiento político, a fin de obtener no solo la presidencia de la República, sino también la mayoría en el Congreso y poder realizar cambios constitucionales, como el de remover a los jueces y ministros del Poder Judicial y elegir nuevos mediante voto directo de la mayoría.

El presidente insistió en que los miembros del Poder Judicial deben ser elegidos por voto universal: “¿Por qué no los elige el pueblo? ¡El pueblo se equivoca menos!”.

El tabasqueño aseguró que “el pueblo es sabio y va a saber elegir y esto va a ayudar mucho, porque si no, sigue la complicidad, las componendas, sigue la mafia del poder”, agregó.

Advierte que exhibirá a jueces con “vida extravagante”

Además, advirtió que exhibirá en sus conferencias mañaneras a los jueces que tengan un modo de vida ostentoso o “extravagante”.

“Yo les propongo algo, cuando tengan información sobre los bienes de los ministros, magistrados y jueces que están más allá de lo normal, que resulten extravagantes, vengan aquí, cuando hagan algo especial, yo me comprometo a que se transmita aquí”, dijo el mandatario a los reporteros.

Aseguró que antes de su gobierno no se hablaba de la corrupción entre los miembros del Poder Judicial, “por eso se sentían omnímodos, con poder absoluto. Entonces todas estas cosas las vamos a ventilar aquí (en la mañanera), todo”.

Ante esto, advirtió que pondría a revisión el patrimonio de los jueces para conocer la información de estos casos y posteriormente exhibirlos.

Dijo que la verdadera transparencia es importante y aprovechó para criticar nuevamente al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) al afirmar que sólo está de “tapadera”.

López Obrador también hizo referencia a las críticas que le hacen por fustigar al Poder Judicial y dijo sonriente: “qué barbaridad, se sienten perseguidos”.

“Todos los ciudadanos tienen el derecho a conocer el patrimonio de los servidores públicos”, refirió y destacó que sus bienes no tienen por qué ocultarse.

Insistió que se debe reformar al Poder Judicial y “hay que seguir luchando, no hay que ceder, no hay que rendirse. Hay que seguir luchando por la justicia”.