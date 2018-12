Ministros y gobernadores, libres de ampararse contra reducción de sueldo: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que los ministros del Poder Judicial de la Federación y los gobernadores son libres de ampararse contra la reducción de sueldos y la imposición de los superdelegados, pero el cambio va, pese a las molestias que esto les ocasione.

“Y yo entiendo, pues, que va a generar algunas molestias, pero como se pone en los letreros cuando se están componiendo las calles: disculpe las molestias que estas obras ocasionan. El cambio va”, dijo durante su segunda conferencia matutina en Palacio Nacional.

Por otro lado, calificó de deshonesto y “muy pocos serios” a los ministros que solicitaron amparos para impedir la reducción de sus salarios, ya que las medidas de austeridad no fomentan la corrupción, la cual, dijo, comienza desde que ellos aceptaron percibir hasta 600 mil pesos mensuales.

“Acerca de que si ganan menos, se va a fomentar la corrupción, eso es poco serio, muy poco serio, yo creo que hay deshonestidad cuando un funcionario público acepta recibir hasta 600 mil pesos mensuales, eso es corrupción”, fustigó contra los funcionarios del Poder Judicial de la Federación.

Comentó que, durante la gira de agradecimiento informó a los gobernadores que los delegados no interferirá en la autonomía estatal, quienes solo se dedicarán a entregar los apoyos sociales y fungirán como nexo con el gobierno federal.

“Nadie puede decir que no les expliqué de qué se trataba, en algunos casos hasta públicamente hice mención de que el delegado nunca le iba a faltar al respeto a la autoridad, al gobernador, es que hay otras cosas que yo entiendo también, pero yo, eso se lo dejo de tarea a ustedes”, explicó.

El tabasqueño confía en que su primera reunión con la Conferencia Nacional de Gobernadores se realizará sin ningún problema, donde les informarán sobre el presupuesto para las participaciones federales y la entrega de recursos económicos.

“Somos nosotros respetuosos de la soberanía de los estados y se va a cumplir con los compromisos que tenemos de conformidad con la ley. Se les tienen que transferir sus recursos, sus participaciones federales. Eso es lo que se va a informar el día de hoy”, sostuvo.

Apuntó que el Plan Nacional de Paz y Seguridad es una estrategia federal y no tiene por qué cambiarse. No se confrontarán contra quienes se manifiesten en contra de la Guardia Nacional y le dan la bienvenida a los que apoyen los proyectos del Gobierno de la República.

“Hay que aclarar de qué se trata de una estrategia del gobierno federal, es nuestra responsabilidad, si hay cooperación de los gobiernos estatales, bienvenida y que bueno que así sea, si no están de acuerdo, pues ellos tienen su derecho a actuar de conformidad con la soberanía que hay en los estados y también de acudir a instancias donde se dirimen controversias, en este caso, al Poder Judicial, entonces nosotros somos respetuosos de esto, no vamos a confrontarnos, no vamos a caer en ninguna polémica con los gobernadores, es mano franca”, concluyó.