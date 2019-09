Minuta sobre revocación de mandato, a más tardar en octubre: Monreal

Esta semana, el Senado de la República arrancará la discusión de la revocación de mandato y consulta popular impulsada por el gobierno federal, como adelantó el presidente de la Junta de Coordinación Política en este recinto legislativo, Ricardo Monreal Ávila.

El también coordinador de los senadores de Morena, afirmó que para su aprobación será indispensable la negociación con las demás fuerzas políticas representadas en la Cámara alta, por lo que plantean que dicha consulta se realice cuatro meses después de la elección intermedia de 2021, o al cumplir tres años del inicio de gestión del Ejecutivo Federal y no el primero de julio como se había contemplado en un inicio.

Expuso que en este tema se necesita discutir que el Ejecutivo Federal no solicite la consulta para revocación, sino que sean colectivos o ciudadanos quienes lo hagan, y para ello, deberán reunir un porcentaje del padrón electoral; así como que podría estar lista para votarse ante el pleno en 10 días.

Así mismo, informó que la despenalización y regulación del uso del cannabis podría estar lista para las dos primeras semanas del mes de octubre, cuando termine el Parlamento Abierto que se lleva a cabo en torno a este tema, que dijo, Morena está dispuesto a debatir y a sacar adelante.

Con su aprobación detalló que se discutiría, debatiría y posiblemente aprobaría una ley de la cannabis, una ley reglamentaria para el uso de la cannabis para fines terapéuticos, y la despenalización de la sustancia.

Monreal Ávila, también dio a conocer que esperan las cinco leyes secundarias en materia educativa, de las cuales dijo las leyes de Educación Superior y la de Ciencia y Tecnología e Innovación pueden esperar; así como la reforma constitucional que eleva a rango supremo la prohibición de condonar impuestos, y la iniciativa por la cual se cambie el nombre del Instituto de Administración de Bienes Asegurados por el del Instituto de Regresarle, Devolverle al Pueblo lo Robado.

“Nos falta también el paquete de leyes de Bienestar. Recuerden que se ha anunciado la supresión del Seguro Popular y modificaciones a la Ley de Salud y este nuevo instituto denominado Instituto para el Bienestar”, añadió.

Por otro lado, comentó que esperarán a que la Cámara de Diputados discuta y, en su caso, apruebe la iniciativa de la Ley de Amnistía, que le fue enviada por el Presidente de la República.

“No queremos adelantar vísperas, pues tenemos muchos años que no se presenta una. Está dirigida a la gente humilde que no tuvo una defensa jurídica adecuada y que no cometieron delitos graves”, subrayó.

El legislador de Morena también informó que se tienen aproximadamente 90 nombramientos pendientes por realizar. Entre los que se encuentran dos consejeros de la Judicatura Federal, la designación de magistrados de tribunales electorales, administrativos y agrarios, así como del consejo consultivo del INAI y los magistrados anticorrupción y el nuevo titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Dio a conocer que se reunió esta mañana con titular de la CNDH, Luis Raúl González, a fin de revisar el proceso de emisión de la convocatoria para elegir al nuevo titular de ese organismo.

“Tenemos aproximadamente 90 nombramientos pendientes, que esperamos poderlos procesar en los próximos días”, acotó.