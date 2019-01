Monreal descarta presión de Morena en renuncia de Janine Otálora

El senador Ricardo Monreal Ávila rechazó que la renuncia de Janine Otalóra al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación haya sido presión; “ni algún dato indebido que se situara a Morena o al Grupo Parlamentario en esa situación’’, enfatizó.

Sin embargo, dijo: “siento que sí hay incertidumbre en qué paso, también no se puede negar, pero de parte de Morena, al menos de la parte que a nosotros nos corresponde informar, no hay sino reconocimiento para ella’’.

Nunca hubo ni habrá ni ha habido presión indebida alguna en perjuicio de su función jurisdiccional

Confió en que ese tribunal no se divida, pueda mantener la unidad institucional y se aleje de cualquier tentación partidista o de torcer la ley en beneficio de intereses o en perjuicio de la Constitución.

“Que el tribunal no se aleje del principio de legalidad y los principios rectores del proceso’’, apuntó.

Beneficio de la duda sobre Fuentes Barrera

Y sobre el nuevo presidente del Tribunal -Felipe Fuentes Barrera-, al que también se le ha vinculado con algunos actos de presión o de resoluciones polémicas, nosotros otorgamos el beneficio de la duda. No tenemos por qué descalificar una decisión interna de un organismo colegiado, jurisdiccional en materia electoral, dijo.

“Creemos que puede generarse un proceso de observancia escrupulosa de los principios de legalidad, certeza, transparencia, objetividad y profesionalismo en el Tribunal, y que puede enmendar las injusticias, ilegalidades, irregularidades que se cometen en todo proceso electoral’’.

Por eso, añadió Monreal Ávila, no hay, de nuestra parte, ni ha habido, ninguna actitud que pueda lesionar su independencia. No la hay, no la ha habido, y el Presidente de la República creo, porque lo conozco, no puedo hablar por él pero lo conozco, es un hombre que respeta a los poderes.

"Tenemos plena autonomía en Senado"



Al mismo Senado de la República, agregó el senador de Morena, cuando tenemos conversaciones, siempre deja que el Senado realice su trabajo y le otorga un respeto que nunca en la historia del Senado se le había otorgado, por presidente alguno.

Yo quiero declarar que tengo plena autonomía en el Senado, para poder conversar, para poder llevar a cabo actos legislativos, para poder lograr acuerdos, para poder aprobar nombramientos, para aprobar leyes. Tenemos plena autonomía

Recordó que el Senado tiene facultades para integrar comisiones de investigación, pero en este caso “no estamos pensando en integrar una comisión porque frente a la renuncia voluntaria de la presidenta y el nombramiento por una unanimidad de un presidente -Felipe Fuentes Barrera- allanaron los conflictos internos y las diferencias.

Sin embargo, insistió, tampoco estamos alejados de saber qué sucedió, no estamos totalmente en la indiferencia para saber qué paso y el Senado actuará en consecuencia con total apego y respeto a la autonomía del tribunal electoral.

“Frente a decisiones difíciles que se tomaron en el tribunal, debemos saber qué sucedió en su momento; pero creo que intentaron construir un acuerdo para cuidar al tribunal y cuidar la legalidad de los actos, vamos a estar muy atentos’’.