Monreal evita condena a senador García Cabeza de Vaca

Todos los grupos parlamentarios tendrán que tener un código de ética interna y son sanciones que internamente tienen que revisarse, pero sí es el momento, afirmó el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Morenal Ávila, al referirse al senador Ismael García Cabeza de Vaca, que fue captado en un chat solicitando un celular de un “padrote’’.

Sin embargo, el senador por Morena dijo que trata de no actuar en actitudes morales.

Sociedad "No soy escort, soy estudiante", responde joven que aparece en chat de senador

“No hay una regla jurídica en este momento que sancione su vida privada o su adicción o su gusto por circunstancias que, pueden ser señaladas y condenadas por la sociedad’’.

No quisiera meterme porque la línea es muy delgada, la línea entre la moral y la política es muy delgada y no quisiera romperla.

Pero dijo que conoce Tamaulipas, y lo conozco muy bien. Incluso, me gustaría estar para participar políticamente y recuperar la tranquilidad. No sé si pueda hacerlo, pero conozco bien Tamaulipas, conozco lo que está sufriendo el pueblo de Tamaulipas y conozco cómo está en la zozobra, todos los días, los ciudadanos que son mayoría honestos, hombres y mujeres de una gran pujanza.

“Conozco su sentimiento, conozco su dolor, conozco muchas de las historias que ahí se han escrito en los últimos años’’.

Monreal declaró que el presidente electo tiene mucha claridad en la visión sobre Tamaulipas, y estoy seguro de que va a cambiar. “Y si él –senador Ismael García Cabeza Vaca- es Secretario de la Comisión de Seguridad Pública, su Grupo Parlamentario lo propuso y es un derecho del Grupo Parlamentario’’.

“No va a ser fácil superar esta etapa para él. El pueblo de Tamaulipas, en efecto, se siente ofendido, creo yo. Pero no actúo de manera moralina, yo no actúo así porque, mi vida ha sido muy difícil; adversa pues, en la vida, y a veces he sufrido embates mediáticos, duros’’.

“Por eso no me convierto en un juzgador moral. No lo soy, no lo quiero ser, nunca lo seré. Pero siento que tiene razón.Pero siento que tiene razón en su cuestionamiento, en su indignación mucha gente de Tamaulipas’’.