Monreal insiste que bancos bajen comisiones

El senador Ricardo Monreal Ávila señaló que no va a ceder en el tema de bajar las comisiones bancarias, por lo que “es probable que legislemos en el próximo periodo ordinario” al respecto.

Dijo que está tratando de llegar a acuerdos con los empresarios bancarios, con Hacienda, con la Comisión Nacional Bancaria, con Condusef, para lograr disminuir las tasas de interés y también eliminar algunas de las comisiones excesivas que tenemos en nuestro país.

En la presentación del libro “Reforma al Sistema Financiero Mexicano”, el senador Ricardo Monreal recordó que hace unos meses presentó una iniciativa para moderar, disminuir y eliminar las comisiones bancarias, “que, por cierto, es un absurdo, una injusticia que los bancos nos traten de esa manera, hay 5 mil 300 comisiones por distintos servicios de los bancos”.

No nos tratan como en los países de su origen, nos cobran más caras las tasas de interés, las comisiones, tanto por tarjetas de crédito como por préstamos de distinta naturaleza, por eso planteó la disminución y la eliminación de comisiones.

“Luego dicen que cuando la presenté se desplomó la bolsa y que perdieron un porcentaje importante en sus acciones”.

En noviembre se reunió con los banqueros, porque en efecto, siete bancos concentran el 85 por ciento de las operaciones y la mayor parte de utilidades de los bancos son por comisiones y por intereses; no prestan, cobran.

“Entonces lo he expresado, no queremos una banca agiotista, queremos una banca corresponsable con el desarrollo del país, me reuní con ellos en noviembre y les pregunté ustedes se quejan de la presentación de la iniciativa y ustedes no quieren disminuir porque dicen que el riesgo país es más alto en México que en Europa, pero es donde obtienen más ganancias del mundo, en México.

“Le pregunté a uno de ellos cuándo tu banco ha perdonado un crédito, cuándo ha perdonado el que no te paguen una tarjeta de crédito, que no te paguen el crédito de un carro, nunca”.

Agregó que “nosotros no queremos que no cobres, sino que no cobres en esa proporción distinta al país de donde eres originario, donde está la sede de tu institución bancaria”.

Hay una cantidad muy importante de personas que no usa las instituciones financieras, más del 50 por ciento de la población no utiliza bancos, la gente prefiere, con los riesgos que esto implica, tener el dinero en su casa.

El banco tiene que abrirse a nuevos esquemas y tiene que revisar lo que está pasando en el país y por eso libro se llama Reforma al Sistema Financiero Mexicano.

El libro fue comentado por Ludivina Vega Esparza y Luis Alfonso Santos Rayas, en tanto que el moderador fue Oscar Rodríguez Aguirre.

En el evento estuvo presente el rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), Antonio Guzmán Fernández.