Iniciativa de Monreal sobre comisiones bancarias está pactada, acusa Mancera

El senador Miguel Ángel Mancera (PRD) aseveró que la iniciativa que impulsa Ricardo Monreal (Morena) para reducir las comisiones bancarias, saldrá “descafeinada” ya que estaría pactada con los propios bancos.

“La verdad, es que si dejan la iniciativa como lo están negociando, va a quedar muy descafeinada.En el momento en que lo aceptan los bancos, es que ya está descafeinado y no les crea problemas.

Lo otro sí les genera problemas porque era prohibir las comisiones, eliminarlas”, declaró el exjefe de gobierno.

Señaló que no se cobrarán comisiones por los programas sociales ni por las operaciones del gobierno ni por consultas de saldos hasta un número determinado de operaciones.

Otro punto más es que se deja libre mercado, es decir, que se pueda cambiar de banco al que ofrezca menos comisión; “pero lo que no se va a hacer es lo que pretendía la iniciativa: prohibir o eliminar las comisiones”, dijo Mancera.

Precisó que sí habrá comisiones, pero con un rediseño, en donde se dejará de cobrar esas comisiones para los programas sociales en Banco Azteca y Banorte.

El exjefe de Gobierno de la Ciudad de México apuntó también que la reunión que sostuvo Ricardo Monreal con la Comisión Interinstitucional debió abrirse a todos los integrantes de la Comisión de Hacienda.

“Como no es una reforma constitucional, no nos necesitan y no nos invitan”, agregó.

Y sobre este asunto, la senadora Minerva Hernández (PAN), adelantó que el próximo martes presentará ante el pleno un punto de acuerdo por el que se exhorta al Banco de México realice un estudio en cada una de las comisiones que cobran las entidades financieras.

Además, exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la Comisión Nacional para la protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, para que emitan una opinión sobre las implicaciones e impactos que tendrían en el sistema financiero la modificación o eliminación de comisiones que cobran las entidades financieras.

También, convoca a todas estas instituciones y a la Asociación de Bancos de México a una mesa de diálogo con legisladores sobre las implicaciones e impactos que tendrían en el sistema financiero las modificaciones o eliminación de comisiones que cobran las entidades financieras.