Monreal niega buscar sitio en la oposición para las elecciones de 2024

El líder de los senadores de Morena y aspirante a la presidencia de la República en 2024, Ricardo Monreal aseguró que no buscará la candidatura con algún partido de oposición ya que partidos como Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática o Movimiento Ciudadano tienen sus propios cuadros.

"No necesitan un externo y yo no soy ningún ofrecido, ni intento desplazar a nadie que tenga mérito en esos partidos”, dijo durante una visita que realizó a la Universidad de Monterrey (UDEM).

Sobre su visita a Nuevo León, aclaró en conferencia de prensa que recibió la invitación de la UDEM para dialogar con la comunidad universitaria y negó que su viaje se trate de un encuentro político con Movimiento Ciudadano (MC) o el gobernador Samuel García, para buscar apoyos para apuntalar su candidatura presidencial.

“No busco a Samuel, es más no está enterado que estoy aquí”.

También rechazó que le moleste la cercanía y preferencia que muestra el presidente Andrés Manuel López Obrador hacia la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo como su posible sucesora.

“No me molesta la cercanía de ella con el Presidente, no me molesta el que él pueda con símbolos, signos o ademanes expresar su preferencia, porque conozco bien al Presidente y sé que es un demócrata y el Presidente no va a deshonrar su historia”, indicó.

Monreal Ávila ha dicho públicamente que quiere participar por la candidatura de Morena para la elección presidencial de 2024, competencia en la que también se considera a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum y el canciller Marcelo Ebrard.

El líder de los senadores morenistas subrayó que toda su vida ha luchado contra los favoritos, la adversidad y la guerra sucia, por lo cual sostuvo que está acostumbrado a ello.