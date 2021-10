Monreal pide “piso parejo” y reglas claras en candidaturas

Chetumal.- Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena en el Senado, manifestó que el partido necesita realizar un proceso interno con reglas claras y “piso parejo” para evitar posibles rupturas, incluso reemplazando las encuestas por una votación primaria tanto la elección de candidatos a gobernadores como a la elección presidencial del 2024.

En conferencia de prensa, previo al tercer informe legislativo de la senadora quintanarroense Marybel Villegas, Monreal Ávila afirmó que las encuestas son un el ejercicio que se agotó y se pronunció más por elecciones primarias una vez que termine el proceso de afiliación de Morena.

“Mi propuesta ha sido elecciones primarias, las encuestas ha generado incertidumbre y desconfianza”, afirmó.

Cuestionado sobre una posible ruptura al interior de Morena si no hay transparencia en el proceso de elección de candidatos, confió que será posible que el grupo político de Montreal se mantenga, yo diría que el equipo, el grupo de Morena se va a mantener, lo que estamos haciendo es luchar internamente, Morena tiene un desafío enorme para no dividirse y en el caso particular de Quintana Roo, lograr que la persona mejor posesionada sea la designada.

Añadió que el reto de Morena en estos momentos es lograr tener vida institucional, vida orgánica, como partido político, no la tenemos todavía, es un gran desafío como partido debe tener vida disciplinaria y debate.

El legislador agregó su visita con un grupo de senadores al informe de la senadora Maybel Villegas, es que venían a dar un mensaje de unidad como grupo legislativo, añadiendo que para que esta unidad prevalezca en el partido, necesitan que los proceso internos se realicen de forma clara, evitando así posibles rupturas.

A pregunta expresa, dijo haber visto de cerca los procesos internos el año pasado y sabe que surgieron inconformidades, indicativo de que se necesitan transparentar estos procedimientos.

Aunque en varias ocasiones destacó la labor de Marybel Villegas y enfatizó su amistad y cercanía, Monreal se abstuvo de nombrarla como su candidata a la gubernatura, al indicar que todos en Morena gozan de su apoyo, y que quien quede será un tema que decidirá la ciudadanía.

“Les deseo éxito a todos; no me meteré en las patas de los caballos”, declaró.

Destacó el inicio del proceso de afiliación, en el que deben “partir de cero”, luego de que se les anulara el padrón por la incertidumbre de quienes estaban inscrito.

“El dirigente nacional ha reiniciado la campaña de afiliación voluntaria y de ahí irá a la reestructura de los consejos; vamos tarde, pero si lo logramos, habrá Morena después de esta etapa de lucha del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Aceptó que aunque el presidente no se mezcla en asuntos de partido, el ejercicio de gobierno es lo que ha mantenido a Morena en las preferencias, pues la gente, por sobre cualquier partido, vota por mantener viva su causa.

Por ello acotó, deben generarse las condiciones para “construir un partido con vida. No puede ser un grupo con intereses encontrados, o un grupo sin brújula, sin orientación o debate interno”, opinó.