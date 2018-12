Morena tiene derecho a contender en elecciones en Puebla: Monreal

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, sostuvo que su partido tiene todo el derecho de participar en las elecciones extraordinarias a gobernador en Puebla, a las que convocará el estado para sustituir a Martha Erika Alonso, quien falleció el pasado 24 de diciembre en el desplome del helicóptero Augusta.

Calificó como absurda la sugerencia que han hecho desde otros partidos, sobre que Miguel Barbosa, contrincante de la panista en el proceso anterior, y Morena no contiendan, luego de que impugnaron las elecciones ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

“Es absurdo eso, ¿cómo creen que vamos a renunciar a participar?, ¿quién lo pide eso? Me parece totalmente fuera de la normalidad, por supuesto que no”, reviró Monreal Ávila antes de entrar a la reunión privada de gabinete con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional.

Apuntó que aún no sabe si Movimiento de Regeneración Nacional buscará nuevamente la gubernatura ni si Luis Miguel Barbosa encabezará la candidatura, pero opinó que es lo más lógico, en tanto que tienen registro como partido político.



No lo sé, pero yo creo que es lo lógico, por eso somos partido político. Me parece que es una actitud normal que vaya a la elección, no tiene por qué no ir, aseveró.

El exgobernador de Zacatecas también dijo que no es momento de hacer conjeturas ni señalamientos, en su lugar demandó a los inconformes, actuar con cordura ante la situación.

“Hay bastante ruido y bastante preocupación, para estar habiendo señalamientos y responsables, que cada uno asuma su responsabilidad.

Nosotros actuaremos con cordura, con congruencia, con sensatez, creo que es un momento para eso y no para hacer conjeturas irresponsables ni juicios de valor o señalamientos que están alejados de la realidad”, concluyó.

