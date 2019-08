Morena añora ser como el PRI de los años 70: Carolina Viggiano

A unos días de llevarse a cabo la elección de la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional, Carolina Viggiano, aspirante a la Secretaría General y compañera de fórmula de Alejandro Moreno Cárdenas, aseguró que México está en riesgo de caer en retrocesos que se creían superados, ya que “Morena añora y quiere constituirse como el PRI de los años 70”.

En entrevista con El Sol de México, Viggiano comentó que se han cometido omisiones desde la actual dirigencia nacional del tricolor para denunciar las malas decisiones que se han tomado desde la Presidencia de la República.

Además, dejó en claro que confía en que se retome la unidad al interior del partido, a pesar de que hay voces que aseguran que no participarán en el proceso como Manlio Fabio Beltrones y René Juárez, entre otros, ya que “todos valen lo mismo”:

“En el PRI, todos los votos valen lo mismo. Vale lo mismo el voto de un ama de casa que lucha todos los días en las colonias.

Vale lo mismo el voto de un campesino que también tiene esperanza en el PRI. Como vale lo mismo el voto de otro priista que sea diputado federal o sea Senador. Para nosotros cada voto cuenta y los vamos a ir a conquistar uno por uno”, dijo.

Cuestionada sobre la posibilidad de que Morena pueda retener el poder en futuras elecciones, la priista aseguró que Movimiento Regeneración Nacional no es un partido político, sino que se llenó de gente de todos lados, por lo que hoy le cuesta trabajo tener una identidad propia.

“Se está en riesgo de caer en retrocesos que se creían superados. Nosotros hemos observado que lo que añora Morena es constituirse como el PRI de los años 70.

Ellos tienen nostalgia por ese PRI. El México del Siglo XXI exige partidos modernos, más transparentes, más democráticos y sin duda que representan a la sociedad”, agregó.

Viggiano reprochó además que el partido, en estos últimos años, no ha hecho su papel. “No ha cumplido su papel como un partido en el gobierno y hoy como un partido en la oposición. No estamos teniendo el contacto ni siquiera al interior del partido y menos con la sociedad y esto quiere decir que quienes han estado en el PRI en estos últimos tiempos no están haciendo el papel que México requiere y que el priismo exige a la dirigencia”, dijo.

-¿Quiere decir que Claudia Ruiz Massieu no está haciendo el trabajo que debería de hacer?, se le preguntó.

“Claudia no está sola. Claudia tiene toda un equipo y están también las Cámaras y me parece que el PRI no es una sola persona y la dirigencia tampoco es una sola persona, lo que creo es que como partido no estamos cumpliendo el papel que la sociedad nos demanda”, agregó.

Por último, aseguró que en uno de los temas más preocupantes y llamativos en los últimos años, refiriéndose a la corrupción, no piensa defender a nadie, pero si exigirá que las instituciones de justicia se usen con apego a derecho y sin ningún sesgo en particular.