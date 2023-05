Morena asegura que va a “obradorizar” el Poder Judicial

El diputado Alejandro Robles aseguró Morena que va a “obradorizar” el Poder Judicial, pues estimo que la reforma constitucional que presentó hoy para que ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como magistrados de circuito y jueces de distrito, sean elegidos por voto popular no será suficiente garantizar una “Constitución humananista”.

Durante la discusión de la agenda política de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de este miércoles, el diputado Robles se refirió al objetivo que tiene Morena de transformar el Poder Judicial a través de una reforma constitucional, intención que ha reiterado el presidente Andrés Manuel López Obrador desde que la Suprema Corte invalidó la primera parte del Plan B de reforma electoral.

Política Presenta Morena iniciativa para que ministros de la SCJN se elijan por voto popular

“Queremos ir más allá, no vamos a conformarnos con una reforma profunda al Poder Judicial, haremos la Constitución humanista que México requiere del siglo XXI, vamos a 'obradorizar' el Poder Judicial porque tienen que vivir en la justa medianía”, aseveró.

Julén Rementería, coordinador de la bancada del PAN en el Senado de la República, criticó la advertencia de Alejandro Robles y la tildó de una tontería, pues aseguró que es una amenaza de Morena de que busca cooptar un poder.

“No me chinguen, no puede ser esto, lo que no quieren es que se haga justicia, lo que quieren es que sea a modo (..) Nunca, ni en mis mejores sueños pensé que oiría semejante tontería”, dijo.

Por segunda ocasión, la agenda política versó en torno a la Corte, en esta ocasión se tituló “intervencionismo del Poder Judicial contra la transformación de México”.