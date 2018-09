Morena buscará desaparición de poderes, afirmó Humberto Veras

Hidalgo.- En conferencia de prensa, esta madrugada el coordinador de la bancada de Morena, Humberto Veras Godoy, anunció que solicitará la desaparición de poderes a fin de que no se consume la elección de María Luisa Pérez Perusquía como presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso local.

A pregunta expresa de reportero, señaló, junto con sus compañeros de bancada, que presentará directamente esta solicitud al Senado de la República, pero no precisó argumentos legales para sustentar esta petición. Al insistírsele si no las presenta por no contar con ellas, reiteraron que sí las tenían, pero que las darían a conocer este miércoles.

Asimismo, junto con sus demás compañeros de bancada, afirmaron que la legislatura ya está instalada, a pesar de no cumplirse con las fracciones quinta del artículo 10 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Hidalgo, que establece como consecutivo a la designación de la Mesa Directiva, el nombramiento de quien será el presidente de la Junta de Gobierno.