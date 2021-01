Morena denuncia a Lorenzo Córdova por pronunciamientos sobre mañaneras

Morena denunció ante la contraloría del Instituto Nacional Electoral (INE) a los consejeros Lorenzo Córdova y Ciro Murayama.

El Partido guinda acusó a los funcionarios por difundir datos de la investigación que se sigue contra el presidente, Andrés Manuel López Obrador, con motivo de sus declaraciones en conferencias mañaneras.

➡ INE investiga denuncias sobre pagos de Presidencia a periodistas

➡ "Mañaneras" son informativas, no vamos a hacer actos de propaganda: AMLO

Sergio Gutiérrez Luna, representante de Morena ante el organismo, aseguró que los consejeros violaron el artículo 39 párrafo 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que establece la obligación de los consejeros de desempeñarse con autonomía y no disponer de información reservada o confidencial de que dispongan.

"Se está presentando denuncia ante la Contraloría del INE, en contra de los consejeros Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, por prejuzgar sobre asuntos de su competencia y difundir información que tienen la obligación de resguardar", señaló Luna.

Nadie sugiere suspender o cancelar las conferencias del presidente @lopezobrador_ La ley establece que se debe suspender su transmisión íntegra durante las campañas electorales. El @INEMexico garantizará la legalidad y equidad en 2021 conforme a sus atribuciones constitucionales. pic.twitter.com/bjHPhcOIXi — Lorenzo Córdova V. (@lorenzocordovav) January 12, 2021

López Obrador ha protagonizado varios momentos de tensión con la autoridad electoral; una cruzada que se ha agudizado este inicio de año con las elecciones intermedias de junio ya presentes en la vida política del país.



Incluso el presidente del INE, Lorenzo Córdova, declaró a principios de esta semana que las conferencias diarias del presidente, conocidas como "mañaneras", son consideradas "como propaganda gubernamental" y por tanto se deberían interrumpir durante la campaña electoral.

➡ INE insiste en suspender transmisión de las "mañaneras" en periodo de campañas

➡ Intolerante, la propuesta para no transmitir mañaneras: AMLO

"A partir de principios de abril y en algunos casos incluso antes (...) la transmisión íntegra de las conferencias mañaneras deberá suspenderse", manifestó Córdova en un foro este lunes.



Tan solo un día después, López Obrador contestó que de ocurrir la suspensión acudirá "a las instancias judiciales en el caso de que haya una prohibición, porque sería un acto de censura, sería un agravio, un atentado a la libertad".



"Eso no puede prosperar desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista legal", remarcó.



El mandatario preguntó a los mexicanos "si está bien que el INE silencie" al Gobierno, algo que él consideró "una actitud de mucha intolerancia".



Además, lanzó un mensaje a Córdova: "Que no se preocupe el director del INE: no somos iguales, nosotros venimos de una lucha en donde hemos enfrentado siempre las prácticas antidemocráticas que él ha avalado".

➡ Síguenos en nuestro canal de Google Noticias

Con información de EFE