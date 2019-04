"Morena no come Morena", diputados dejan solo a compañero que denuncia corrupción en Sonora

"Morena no come Morena’’, es l consigna, dice el diputado Manuel López Castillo cuando se hace una crítica. Me dicen algunas personas: “disfrute su diputación, que me valga M todo, pero yo no soy así’’, se sincera.Dice que el gobierno que encabeza Morena y Andrés Manuel López Obrador, debe ser verdaderamente austero y transparente; no hay cavidad para despilfarros injustificados a nivel federal, estatal y municipal, existiendo tanta miseria.

En ese sentido, destacó que en San Luis Río Colorado, Sonora, el alcalde Santos González Yesca, viene realizando malas actuaciones como disponer recursos para pagos mensuales excesivos a proveedores.

“Los servidores públicos que encabeza el movimiento de Morena deben conducirse con total y estricto apego al principio de austeridad’’, refrenda el entrevistado.

Sin embargo, explica que cuando critica la bancada de Sonora se molesta y lo dejan solo, lo tildan de panista, pero no, dice tener amigos en ambos partidos. Morena es un proyecto que peleamos para que llegara y es alternativa, “pero abajo de Andrés Manuel es mucha miseria de gente’’.

"Me han dejado solo porque ellos consideran que Morena no debe comer Morena’’, yo digo si debe comer Morena. “Me declaro morenista a morir; si tuviera que agarra un rifle para defender a Morena lo agarraba´".

A Manuel López Castillo le dicen que es un flojo “cuando no tengo ninguna falta, ni a comisiones.“Hace poco quise hablar con Yeidckol para decirle que Santos nos corrió a un morenista, pero está muy ocupada’’.

“Con esto estoy golpeando al partido, pero al mismo tiempo estoy diciendo que Morena es proyecto que debe quedar por muchos años, Morena es proyecto que peleamos para que llegara y es alternativa para nuestro pueblo’’.

“Estoy cumpliendo como ciudadano y diputado, no me arrepiento de nada. Yo sé que me van a echar una jauría, que van hacer llorar a mi familia con puras infamias, pero ni modo, hay que aguantar vara’’.

