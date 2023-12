Morena en el Senado divide a oposición para aprobar vacante de ministra de la SCJN

La oposición en el Senado de la República se dividió en torno a la designación de la vacante de la ministra de la Suprema Corte, propuesta por el presidente de la República que se discutirá este miércoles en el Pleno, pues PRD y Grupo Plural dejan solos a PAN y PRI.

En tanto Movimiento Ciudadano ha advertido que “no irá con el PRI ni a la esquina”, y luego de los hechos ocurridos en Nuevo León, seguramente votarán a favor de la propuesta presidencial.

Esto luego de que este martes la presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Ana Lilia Rivera, anunciara la construcción de la mayoría calificada para designar de la nueva ministra de la SCJN.

Aseguró que existe un acuerdo entre los Grupos Parlamentarios para “construir con seriedad” la mayoría calificada que se requiere para designar a la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

También para definir la ruta que permita “destrabar” los nombramientos pendientes en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y desahogar los nombramientos relativos a las salas regionales en materia electoral.

Todavía falta construir la unidad sobre la designación de la ministra de la SCJN, sí hay disposición de algunos Grupos Parlamentarios de asumir su responsabilidad republicana para que no sea el titular del Ejecutivo Federal el que decida quién sustituirá a Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, manifestó.

Recordó que será hasta el 13 de diciembre cuando el Pleno vote la terna, y aclaró que será la Comisión de Justicia la que decidirá si llama a comparecer a las tres aspirantes o sólo convoca a la que falta.

En tanto, el senador Ricardo Monreal Ávila señaló que “vamos a quitar del camino lo que no nos permite avanzar y demos la legalidad de dar un inicio que nos permita construir definitivamente ya el nombramiento de los consejeros”, expresó.

“Si el Senado no logra la designación de la nueva Ministra de la Suprema Corte, el presidente lo hará directamente, lo que marcaría un precedente negativo para el Legislativo”, advirtió.

El coordinador del PRI, Manuel Añorve, declaró que su bancada mantendrá su voto de rechazo a esta terna, pues sus integrantes no tienen carrera judicial, son militantes de un partido político y representan al oficialismo.

“No se ve en esta terna una intención de independencia en términos de las resoluciones que debe de tomar una ministra de importancia para todo el país. Es una terna muy orientada a poder soportar o promover las propuestas del Ejecutivo y se requiere la independencia de un Poder Judicial Federal”, advirtió.

Al respecto, el senador morenista Ricardo Monreal confió que la bancada de Morena saldrá unificada en el respaldo a una de las tres propuestas y llevarla a la negociación y al acuerdo de los grupos parlamentarios.

Los senadores Miguel Ángel Mancera (PRD) y Germán Martínez (Grupo Plural), coincidieron en que no están en la posición de “todo o nada” y llamaron a Morena a alcanzar un acuerdo interno para respaldar a una de las tres candidatas de la segunda terna que envío el titular del Ejecutivo Federal para ocupar ese cargo.

Bertha Alcalde Lujan es hasta ahora el perfil más apoyado en la Cámara de Senadores, de acuerdo a las dos votaciones que se realizaron en la sesión pasada.

En entrevista Mancera Aguilar y Germán Martínez afirmaron que “en el momento en que el grupo mayoritario se ponga de acuerdo, habrá un diálogo serio para una posible negociación”.

El exjefe de Gobierno reiteró que quien concita un mayor respaldo es Bertha Alcalde Luján y dijo “eso es lo que queremos también platicar y obviamente conocer, que si está en ese sentido, la ocasión anterior ustedes vieron que el voto estaba dividido”.

Germán Martínez anunció que el Grupo Plural está dispuesto a dialogar hablar, pero primero “con una pequeña condición, que es además una condición necesaria, no es una condición superflua o que pongamos: que se pongan de acuerdo primero los de Morena, que no se veten entre ellos, que no veten a una, como vetaron a Batres, ellos con toda claridad y, entonces, después que lleguen a acuerdos con nosotros y nosotros estamos dispuestos, creemos que ahora sí hay terna, (…) y ahora sí podemos transitar”.

Sobre el tema, Eduardo Ramírez, presidente de la Junta de Coordinación Política, reconoció que las tres propuestas del presidente son extraordinarias abogadas, conocedoras del derecho.

“Buscaré convencer a la oposición para que acompañen una decisión que es propia del Senado de la República, así funciona nuestro sistema presidenciable, propone el Ejecutivo y elige el Senado”.