Morena exige renuncia de gobernadores de Querétaro y Tamaulipas

Tunde Morena al PAN en la sesión de la Comisión Permanente por la difusión del video y exige la renuncia de los gobernadores de Querétaro y Tamaulipas, Francisco Domínguez Servién y Francisco García Cabeza de Vaca, respectivamente.

La respuesta vino del senador panista Julen Rementería del Puerto, que calificó el ataque del video como una telenovela mientras el país vive su peor tragedia. Una novela producida desde Palacio Nacional, con toda la maquinaria gubernamental que no tendrá un final feliz.

“El presidente está preocupado por limpiar su imagen y la de su partido de cara a las próximas elecciones’’, refrendó el único orador del PAN.

Contundente, la senadora Verónica Delgadillo advirtió que si Emilio Lozoya no pisa la cárcel, el actual gobierno “habrá traicionado al pueblo de México’’.

El diputado Javier Hidalgo acusó que la respuesta del gobernador de Querétaro en la conferencia mañanera fue de “absoluto cinismo’’ y hunde más y más a los políticos del PAN involucrados.

“Da pena ajena estar involucrado en los peores actos de corrupción, con falta de autoridad moral; su secretario particular recolectando maletas de dinero. Domínguez Servién y Cabeza de Vaca deben renunciar a sus cargos mientras hay investigación, para que asuman su responsabilidad’’, dijo el morenista.

Y la senadora Antares Vázquez Alatorre le recordó al mandatario de Querétaro no solo el video, sino aquel audio donde habla en clave: “señor Kors’’, nombre clave del entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

Ahora, dijo, están temblando, sujetos al escrutinio público y esperamos que pronto a proceso judicial; “están aniquilados’’, señaló la morenista.

Señala el gobernador, añadió Antares, que no va a hablar más del asunto y cree que se acaba el problema corriendo a su secretario particular, un régimen corrupto acostumbrado a ganar elecciones a billetazos.

Mientras la diputada Martha Tagle pidió que se investigue y se ataque de frente a la corrupción; la investigación debe probar y no solo “chivos expiatorios’’; el juicio con base a resultados y que no haya impunidad y no sea un círculo político-electoral.

En su oportunidad el panista Julen Rementería Del Puerto dijo que se busca entretener al auditorio, que no va a acabar con nadie en la cárcel.

Acusó que el presidente está desesperado por el desastre de su gobierno; el día de mañana puede desaparecer la Península de Yucatán o declarar una guerra a Estados Unidos.

Hizo un recuento de lo que ha sido una telenovela presidencial que inicio en 2006 declarándose presidente legítimo; y ahora con la venta y rifa del avión, luego llegó la pandemia; López-Gatell con una mala planeación de la emergencia sanitaria. Somos el tercer país con más muertos; el ejército no regreso a los cuarteles y en materia de seguridad estamos en aumento al igual que el desempleo.

Inventa diario, dijo Rementería, una novela para esconder lo que pasa, “el peor gobierno de la historia de México habrá sido este y la peor telenovela la del 2020’’, remató el panista.

Otra morenista, Imelda Castro Castro respondió que no es una telenovela, es un documental de lo más claro de la corrupción, enriquecerse. Convoco a la Fiscalía General de la República, a la Unidad de Inteligencia Financiera y de la Función Pública a investigar.

Martha Lucía Micher Camarena secundó al señalar que no es telenovela, es ficticio lo del video, “pura realidad’’.

Por Movimiento Ciudadano, Verónica Delgadillo García calificó a Emilio Lozoya como miembro de una generación “de los peores políticos en México’’; lo denunciamos ante la PGR y ante el juez que en ese momento otorgó un amparo. Emilio debe pagar y es ingenuo pensar que actuó solo. Todos tienen que pagar por lo que hicieron. Si no pisa la cárcel, este gobierno habrá traicionado al pueblo de México.