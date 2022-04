Morena hará consulta para enjuiciar a diputados que votaron contra la reforma eléctrica

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, anunció que propondrá una consulta popular, para que el pueblo decida si son enjuiciados los 223 diputados que votaron en contra de la reforma eléctrica, como traidores a la patria.

En tanto, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velasco, pidió que opositores sean “fusilados pacíficamente”, esto tras haber votado en contra de la reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante el Festival por la Soberanía Nacional, que se realizó en la Alameda Central, el dirigente de Morena, Mario Delgado anunció que dicho partido llevará acabo una consulta para que el pueblo de México decida si se denuncia por traición a la patria a quienes votaron por la desechada Reforma Eléctrica; como lo hizo Andrés Manuel López Obrador en el 2014 contra Enrique Peña Nieto y su Reforma Energética, misma que fue acompañada por muchos mexicanos y mexicanas.

“¿Qué hicieron al votar en favor de las empresas extranjeras y evitar el control absoluto de nuestro sector por parte del Estado mexicano? Traicionaron a México, por eso queremos que sea una decisión del Pueblo, de la gente, sin imposiciones.

“Que se hagan responsables de sus actos y que le rindan cuentas a la historia de nuestro país. Cuando se hacen actos en contra de la soberanía para favorecer a extranjeros se llama traición a la patria y se configura un delito, del mismo nombre”, señaló Delgado.

Militantes y simpatizantes de Morena realizan el Festival por la Soberanía Nacional encabezado por el presidente del partido Mario Delgado. Foto: Romina Solis

Mario Delgado estuvo acompañado de legisladores del Senado y de la Cámara de Diputados, de dirigentes y simpatizantes al partido Morena, y en el acto dijo que el artículo 123 del Código Penal dice que se impondrá una pena de prisión de cinco a 40 años y una multa de hasta de 50 mil pesos al mexicano que cometa traición a la patria en algunas de las formas siguientes: realizar actos contra la independencia, soberanía o integridad de la nación mexicana con la finalidad de someterla a una persona, un grupo o un gobierno extranjero.

Mario Delgado insistió: “México es nuestra casa, es la obra más grande que todas y todos hemos construido a través de siglos y generaciones; es nuestro orgullo y nuestro corazón. Por eso no hay medias tintas cuando se habla de soberanía, se está o no se está con México. Vivimos una época de libertades -como nunca antes- pero no se trata de pensar diferente sino de defender a nuestro país, y así lo dicta nuestro himno nacional: ‘mas si osare un extraño enemigo, profanar con sus plantas tu suelo; piensa oh Patria querida que el cielo, un soldado en cada hijo te dio’”, sostuvo el líder morenista.

Militantes y simpatizantes de Morena realizan el Festival por la Soberanía Nacional encabezado por el presidente del partido Mario Delgado. Foto: Romina Solis

Mario también anunció que Morena continuará realizando campañas informativas de manera pacífica; llevando banderas de México a cada rincón del país.

“Estamos muy orgullosos de ser mexicanos, de tener un presidente patriota, que defiende, como nadie, el interés general sobre cualquier interés particular. La patria no se vende, la patria se defiende. No le va a faltar pueblo a Andrés Manuel López Obrador en esta lucha, que nada ni nadie nos divida. Este es el momento de tener más fuerza y unidad que nunca, para asegurar que la Transformación nos dure muchos años”, dijo el dirigente nacional.

Por su parte, el coordinador parlamentario de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier Velasco dejó claro que la oposición está en un paredón para que los mexicanos, “con su pluma y de manera pacífica, los fusilen por traidores”.

Militantes y simpatizantes de Morena realizan el Festival por la Soberanía Nacional encabezado por el presidente del partido Mario Delgado. Foto: Romina Solis

La Coalición Juntos Hacemos Historia puede vivir con la conciencia tranquila tras la discusión, en el palacio legislativo de San Lázaro, de la reforma eléctrica, pues se defendió el derecho que tienen las familias mexicanas, campesinos y pequeños empresarios a una electricidad más barata y eficiente.

Ante unos cuantos morenistas que asistieron a la Alameda Central manifestó “quisimos estar en esta asamblea para darle las gracias al movimiento, porque pusieron en un paredón pacífico a la oposición, para que las y los mexicanos, con su pluma, con su lápiz, los fusilen por traidores, de manera pacífica, como les sucedió a sus bisabuelos políticos Miramón y Mejía”.

Aseguró que el peor desprecio que puede tener la oposición es el repudio del pueblo de México, de los electores, de los habitantes que representan. “Con qué cara se van a presentar en sus estados, con qué cara van a llegar a tocar puertas”, comentó.

Militantes y simpatizantes de Morena realizan el Festival por la Soberanía Nacional encabezado por el presidente del partido Mario Delgado. Foto: Romina Solis

Recordó las palabras del presidente Adolfo López Mateos, quien advertía de malos mexicanos que, bajo mecanismos sutiles entregarían la electricidad a extranjeros, “y llegaron esos malos mexicanos”.

El líder morenista expresó que empezaron a llegar con “Carlos Salinas de Gortari, después Fox y Calderón, quien era el secretario de Energía con Fox y él, en el 2000, empezó a subir las tarifas de la luz porque los privados aún no habían invertido en el sector porque el costo de la electricidad lo establecía la CFE y no era negocio”.

Aseveró que se trató del peor presidente de México, pues a partir de su régimen empezaron a llegar los españoles, los italianos, y también los norteamericanos, a quienes entregó la electricidad de manera sutil.