Morena inhabilita por tres años a Alejandro Rojas por dividir militantes

El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) confirmó la suspensión de derechos partidarios por tres años contra Alejandro Rojas Díaz Durán, consejero estatal del partido en Ciudad de México y senador suplente de Ricardo Monreal, derivado de sus declaraciones contra la dirigencia nacional.

En la sentencia, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena detalló que desde el 26 de marzo se inició un proceso contra Alejandro Rojas por presuntas violaciones a la normatividad interna del partido, generando división entre los militantes.

La @CNHJ_Morena informa que sancionó al C. Alejandro Rojas Díaz Durán con la suspensión de sus derechos partidarios por 3 años, la destitución de su cargo partidista y la inhabilitación para ser candidato de #Morena.@diazpol

Resolución completa: https://t.co/fsPvG2mRsu — CNHJ MORENA (@CNHJ_Morena) May 28, 2019 Mañana daré a conocer mi posición respecto a la injusta e ilegal resolución de la @CNHJ_Morena. — Alejandro Rojas Díaz Durán (@arddmx) May 28, 2019

Abundó que el 7 de mayo se realizaron las audiencias de presentación de alegatos y desahogo de pruebas, por lo que se determinó que Rojas Días Durán “ha realizado manifestaciones por diversos medios públicos, las cuales podrían resultar contrarias a los principios plasmados en los Documentos Básicos de Morena como partido político nacional, toda vez que las mismas han generado discordia al interior de este instituto político; lo que trae como consecuencia la división de los militantes dentro del mismo“.

Morena aseguró que Rojas Díaz Durán es culpable de romper varios estatutos de los documentos básicos de Morena, al no defender a los dirigentes de Morena y sus postulados, así como de atentar contra los principios y el programa emanados de los órganos de Morena.

#Morena no puede ni debe convocar a Congreso Nacional con un padrón rasurado. Texto completo: https://t.co/TH4WNGW1yW — Alejandro Rojas Díaz Durán (@arddmx) May 27, 2019 La dirigencia nacional está debilitando a #Morena, porque está permitiendo que se formen otros "mini Morenas", que utilizan el nombre de @lopezobrador_, al mantener cerrada la afiliación: https://t.co/zrixaDkR9z — Alejandro Rojas Díaz Durán (@arddmx) May 26, 2019

En cuanto a la sanción, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena detalló que Alejandro Rojas Díaz Durán queda destituido de cualquier cargo que ostente en la estructura organizacional de Morena, así como la prohibición para que participe en algún órgano de dirección del partido y ser postulado para un cargo de elección popular.

La sentencia establece que pide a Alejandro Rojas que no realice más publicaciones para ventilar asuntos internos del partido, pues generaría un mayor daño “en la imagen y nombre de Morena, sus dirigentes, candidatos e integrantes en general”.