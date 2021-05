Morena llama a ejercer el voto libre y señala sus victorias

El senador Ricardo Monreal hizo un llamado a la ciudadanía en general a que el próximo 6 de junio ejerzan su derecho al voto, al sufragio libre y auténtico.

En sus redes sociales, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, consideró que la lucha por la democracia ha sido una de las más extensas y difíciles en nuestro país.

Por eso, añadió, el próximo 6 de junio la ciudadanía debe salir a votar en las que serán las elecciones más limpias y libres de nuestra historia.

Mientras el senador Martí Batres Guadarrama aseguró que la mayoría legislativa de Morena es la mejor, pues en esta etapa de la cuarta transformación se han aprobado reformas históricas en beneficio del país, que eran impensables con el PRI y el PAN.

Estamos en vísperas de las elecciones más grandes de nuestra historia, las primeras con un gobierno de izquierda y con un presidente que respeta la voluntad popular. Es un momento decisivo para la democracia en México. No permitamos más fraudes. pic.twitter.com/GRcQqvh43y — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) May 29, 2021 Es mejor la mayoría legislativa de Morena. Ha aprobado reformas impensables con el PRIAN, como la eliminación de la partida secreta, la condonación fiscal y los privilegios de los funcionarios. pic.twitter.com/3K9SJEMAGz — Martí Batres (@martibatres) May 30, 2021

Destacó que las decisiones legislativas que se han tomado en los últimos años, nunca habrían sido posibles con los partidos conservadores. Se decidió desaparecer las partidas secretas del presidente en el Presupuesto de Egresos, eliminar la condonación fiscal, que permitía a los grandes consorcios no pagar los impuestos que le correspondían.

Igualmente, se aprobó la penalización grave de la facturación falsa, la conversión de delitos de corrupción, electorales, el feminicidio, el robo de combustibles, en ilícitos graves, además se avaló la utilización de la figura de extinción de dominio para recuperar bienes que fueron sustraídos por la corrupción.

Otra de las reformas aprobadas es la que evita que haya funcionarios que ganen salarios de 400 a 500 mil pesos, así como eliminar los bonos y pensiones millonarias de los ex presidentes.