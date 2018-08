Morena no actuará como contrapeso, asegura Pablo Gómez

En medio de las críticas de los partidos opositores, el diputado electo aseguró que no habrá albazos en el Congreso de la Unión.

Las bancadas de Morena en el Congreso de la Unión no actuarán como contrapeso del Poder Ejecutivo federal, dijo Pablo Gómez, diputado electo y aspirante a la Coordinación de esta fuerza política en la Cámara de Diputados. “La idea no es un contrapeso, en ningún lado la Constitución nos habla o nos da a entender que debe haber contrapesos. Nuestro objetivo nunca ha sido hacer contrapeso al Ejecutivo, aún cuando hemos sido oposición”, dijo en entrevista con El Sol de México.

Ustedes como mayoría, ¿cómo van a ser un contrapeso del Presidente?

La idea no es un contrapeso, en ningún lado la Constitución nos habla o nos da a entender que debe haber contrapesos. Nuestro objetivo nunca ha sido hacerle contrapeso al Ejecutivo, aún cuando hemos estado en la oposición. Vamos a tener una negociación abierta, no a oscuras, entre una cámara y la otra, y entre las cámaras y el Ejecutivo, esta es la idea, ese sistema es del que habla la Constitución, entre el Ejecutivo y el Legislativo.

¿Va a haber albazos?

Los albazos es una forma ruin de eludir la discusión. Morena no va a llegar a eludir la discusión, no somos discípulos del PRI ni del PAN. Entonces, sí se va a tener que trabajar más, los periodos ordinarios de sesión tienen que cambiarse; no puede ser que los legisladores trabajen cinco meses y medio, y cobren 12.

Martí Batres y Mario Delgado han hablado de eliminar comisiones, ¿usted también lo haría?

Ya están eliminadas, no necesitamos decidir su eliminación, ellas solas están eliminadas porque muchísimas comisiones en la Cámara de Diputados, fueron hechas sólo hasta el término de la Legislatura. Nadie ha decidido crearlas, no hace falta tomar una resolución de eliminarlas, porque ya no van a existir.

¿Cómo van a dotar al Congreso de más facultades contra la corrupción?

Se podría abrir una discusión para revisar la trascendencia de la fiscalización; lo más que puede hacer la Auditoría Superior de la Federación es darle vista al Ministerio Público y hacer públicas sus observaciones. Podría hacerse una reforma, para darle acción penal al auditor en determinados casos, que directamente vaya con jueces y presente inculpaciones.

¿Cuál es su propuesta como coordinador de diputados?

En un grupo grande, se requiere de una estructura participativa, un grupo pequeño no entiende ese problema, no debe de haber un grupismo. No debemos repetir, el PRD no es nuestro maestro porque nosotros somos críticos del sectarismo que se hizo ahí.