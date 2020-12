Morena no cometerá excesos en el campo, afirma Monreal

Morena no impondrá nada que afecte la tranquilidad social del país, dijo el senador Ricardo Monreal Ávila, al destacar que en el grupo parlamentario no hay acuerdo para modificar el artículo 27 constitucional.

“Morena actuará con mucha responsabilidad, Morena siendo el grupo mayoritario en el Congreso, no cometerá excesos, ni tampoco actos desmedidos que puedan generar preocupación, quebranto o alteración en el campo mexicano’’.

Aceptó que la iniciativa presentada por el senador José Narro Céspedes ha generado y ha causado una gran movilización y opiniones, inclusive preocupación de algunos agricultores y productores de alimentos.

Sin embargó, apuntó que “el grupo parlamentario de morena no ha tomado una decisión ni tampoco tiene el aval, no se ha valorado ninguna modificación al artículo 27 constitucional’’, subrayó.

“Ahora más que nunca el campo requiere de apoyo, de comprensión de quienes somos autoridades’’, dijo en sus redes sociales.

Monreal insistió que no hay una discusión profunda ni tampoco un acuerdo de Morena para modificar el artículo 27 constitucional, por lo que deben estar tranquilos los productores, los propietarios, los ejidatarios y los comuneros.

En el caso que se presentará otra iniciativa o esta continuara su trámite legal, lo que ofrecemos siempre es analizarla, deliberarla y no causar daño a ninguna de las formas de propiedad establecidas en la Constitución.

Pero aclaró que si esto continúa “lo único que podríamos hacer es abrir el debate donde se escuche a todos , no vamos a imponer nada que afecte la tranquilidad social del país’’.

Senador de Morena niega privatización de tierras de cultivo

La reforma al artículo 27 constitucional para darle sentido social a las tierras, no atenta contra la propiedad privada, agrícola, forestal o ganadera, por el contrario, se busca darle certeza legal, dijo el senador José Narro Céspedes.

El senador de Morena salió al paso de aquellas voces que lo acusan de pretender expropiar las grandes propiedades de tierra de cultivo en México.

El presidente de la Comisión de Agricultura explicó que la iniciativa que presentó busca la inclusión con el fortalecimiento de la figura ejidal. Se suprime la participación de las legislaturas estatales en la expedición de leyes para el fraccionamiento de los latifundios o excedentes de la tierra, debido a que estos no han cumplido el mandato constitucional de crear leyes en la materia.

El senador de Morena agregó que dicha reforma es parte de un paquete legislativo integral que contempla una nueva Ley Agraria, un Código de Procedimientos Agrarios, así como una Ley de Organizaciones Agropecuarias, entre otros cambios.

Además, Narro Céspedes señaló que los nuevos latifundios es una nueva forma de acumulación de propiedades donde participan grandes corporativos y el crimen organizado.

Los primeros, agregó, se hacen de tierras para su aprovechamiento industrial; los segundos, se apropian de ranchos y terrenos de otras personas para actos ilícitos.

“Seguramente no faltará quien diga que se trata de una medida trasnochada y de fondo político, pues los latifundios ya no retornarán a nuestro país. No obstante, casos como los ex gobernadores de Sonora y de Chihuahua, Guillermo Padrés y César Duarte, respectivamente, que se hicieron con numerosas propiedades durante sus gestiones de gobierno, son prueba elocuente’’.

“Estamos a tiempo de dictar las medidas que sean necesarias para controlar dicho proceso’’, dijo Narro.

Es evidente, comento, que el Gobierno de la República debe federalizar la regulación de este aspecto de la propiedad rural en términos de reservar para la Federación; la facultad de establecer los límites dimensionales de la propiedad rústica y el procedimiento para el fraccionamiento de los excedentes cuando estos se den, sin compartirla con los congresos estatales, tanto para impedir la influencia de intereses locales en el combate a los latifundios, como para asegurar que estos no retornen.

La propuesta de reformar al artículos 27, para quedar como sigue: La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada “y la propiedad social’’.

El Congreso de la Unión expedirá leyes que establezcan los procedimientos para el fraccionamiento y enajenación de las extensiones que llegaren a exceder los límites señalados en las fracciones IV y XV de este artículo.