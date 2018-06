Morena no malversa fondos, aclara AMLO sobre investigación

DURANGO, Dgo.- Al cierre de su campaña en Durango, Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la Coalición Juntos Haremos Historia, aseguró que Morena no malversa fondos, “tenemos como norma de conducta la honestidad”.



Al ser cuestionado por los medios de comunicación sobre la información que apareció en un medio nacional, según la cual la Unidad Técnica de Fiscalización del INE indaga a Morena por haber pagado 58 millones de pesos a una firma sospechosa para la impresión de 20 mil ejemplares del periódico Regeneración, AMLO respondió que está pidiendo un informe a los dirigentes y también a quienes manejan las finanzas.

“Voy a pedir la investigación al interior de Morena”, dijo el tabasqueño, a lo cual agregó que de no ser cierto pedirá al medio publique en el mismo espacio dicha información. En cuanto a los gastos de campaña, resaltó que van bien, “nosotros no malversamos fondos, tenemos como norma de conducta la honestidad”.

Virales Beatriz Gutiérrez lanza video con canción de su autoría y se la dedica a los mexicanos

De igual forma subrayó que en Morena no hay dinero. Al hablar sobre la impresión del periódico Regeneración dijo, “para eso ni alcanza, estoy pidiendo que se investigue”; son ataques que tienen que ver con el nerviosismo.

“Es porque estamos muy arriba, lo entiendo ya que siempre ha apoyado al conservadurismo; andan muy enojados, porque no les funcionó su estrategia, ya que apoyaron a Anaya durante la campaña y qué culpa tengo yo, no ha levantado, no es culpa mía”, expreso entre sonrisas.

Para finalizar desmintió que Cuauhtémoc Cárdenas vaya a ser el próximo director de Petróleos Mexicanos, esto luego que sostuvo una reunión con él.