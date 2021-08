Morena no permitirá que les quiten la gubernatura de Campeche

El partido Morena advirtió que no admitirán el “robo” de la elección a la gubernatura de Campeche, donde resultó ganadora por un estrecho margen su candidata Layda Sansores. A lo cual, subrayó que el partido está listo para defender el resultado. Esto, tras el recuento de votos a petición de la oposición en la entidad.

Ante ello, el líder nacional morenista, Mario Delgado, acompañado por Sansores, mencionó desde Campeche, Campeche, que Morena defenderá el resultado y afirmó que la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de ordenar un recuento total de votos para la elección a la gubernatura en Campeche, se trata de un acto más en contra de su partido.

Política Hoy arranca el recuento de votos por la gubernatura en Campeche

“Tenemos ya la constancia que designa a Layda Sansores gobernadora electa de Campeche. Sin embargo, estos del Tribunal se sacaron de la manga el conteo de votos que está ocurriendo el día de hoy, nadie se los pidió y ellos de manera obsequiosa y sospechosa decidieron llevarlo a cabo. Demostrando, una vez más, como lo dice nuestro presidente de la República, que estas instituciones electorales están, totalmente, podridas, razón por la cual tienen que renovarse”, declaró Delgado.

En cuanto a la revisión de la elección, Delgado se dijo seguro de que se ratificará el resultado y añadió que es imposible que se revierta. Mientras aseguró que actualmente ya no se permiten los fraudes electorales.

“No hay manera de que en este recuento cambien los resultados. No vamos a aceptar ninguna imposición, no vamos a aceptar ninguna decisión que no sea la que ya tomó el pueblo de Campeche. ¡Y Layda Sansores es la gobernadora electa!”, arengó el dirigente político.

Aunque las instituciones electorales estén demostrando una vez más que están echadas a perder y que quieren perjudicar a nuestro movimiento, el pueblo ha salido a las calles a defender su voto en favor de @LaydaSansores y de la #CuartaTransformación. #EsLaydaLaGobernadora pic.twitter.com/RVNxeXZI9n — Mario Delgado (@mario_delgado) August 25, 2021

El también ex legislador federal aprovechó para insistir en que sus diputados y senadores en el Congreso de la Unión van por una reforma político-electoral, como les ordenó el presidente de la República, para que se vayan todos los funcionarios de los órganos electorales.

Delgado recordó que en Guerrero y Michoacán se hizo famoso el grito “Va a caer, va a caer, el INE va a caer, va a caer, va a caer, el INE va a caer”, porque, aseguró que ni el Instituto Nacional Electoral (INE) ni el Tribunal, “están a la altura del pueblo de México de vivir en una auténtica democracia, del deseo del pueblo de vivir en una auténtica democracia donde ya dejemos atrás las historias de fraudes electorales”.

Ayer, martes, el dirigente nacional del partido Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, expresó a pregunta expresa de El Sol de México que el recuento de votos en Campeche “va a poder evidenciar el mugrero y el cochinero que fue la elección de Campeche”

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

El también senador denunció que Morena y su candidata recurrieron a la compra de votos, el robo de urnas, el condicionamiento de programas sociales federales, el apoyo de funcionarios públicos y hasta impulsaron el turismo electoral de más de 18 mil personas, en su mayoría tabasqueños, que cambiaron su domicilio a este estado.

“Yo estoy seguro que con el recuento se va a acreditar que Eliseo Fernández, quien fue candidato de Movimiento Ciudadano, es el Gobernador legítimo de Campeche”, aseguró Castañeda.