Morena no podrá pautar spots para promover a Salgado Macedonio: INE

El Instituto Nacional Electoral (INE) advirtió a Morena que tiene prohibido pautar en radio y televisión, spots relacionados con Félix Salgado Macedonio, quien perdió su registro a la candidatura de Guerrero por omitir su informe de ingresos y gastos de precampaña.

La Comisión de Quejas y Denuncias del organismo desahogó una queja formulada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en contra del spot pautado por Morena para radio y televisión denominado FELIX SALGADO GOBERNADOR.

➡ Instituto Electoral de Guerrero confirma retiro de candidatura a Salgado Macedonio

La Comisión declaró improcedente la cautelar solicitada en contra del spot denunciado por el PRI sobre la candidatura del ciudadano Félix Salgado Macedonio en Guerrero, al tratarse de hechos consumados, pues el mismo fue pautado del 21 al 31 de marzo pasados.

Sin embargo, la Comisión estimó que si Morena llegara a pautar de nueva cuenta publicidad promocionando la candidatura de Salgado Macedonio, no deberá ser transmitida en tanto dicha candidatura fue retirada por infracciones a la normatividad electoral.

El consejero electoral Ciro Murayama reiteró que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirme la decisión del INE para cancelar la candidatura de Salgado Macedonio.

➡ ¿Por qué el INE le quitó el registro a Félix Salgado y Raúl Morón?

"Coincido en que la dirección esté atenta para que si se llegase a presentar un materia sobre una candidatura que fue retirada por orden del Consejo General, y ya avalada por el organismo público local de Guerrero, no se esté difundiendo mientras esta situación perdure, lo cual espero que sea, porque se trata de una infracción en materia de fiscalización. No tendría caso la promoción de una candidatura que no es", recalcó el funcionario electoral.

➡ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias