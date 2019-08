Morena no se puede dar el lujo de perder a AMLO: Mario Delgado

El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado Carrillo, dejó claro que no se pueden dar el lujo de perder al presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que al interior de este instituto político debe prevalecer la transparencia y estar abierto a la renovación.

“Morena no se puede dar ese lujo. Ahora nos toca demostrar a la militancia que estamos a la altura del momento histórico y también a la altura de un líder de época que es Andrés Manuel López Obrador”, expresó.

Enfatizó que ni toda la militancia “podríamos llevar el vacío que nos dejaría el presidente de la República como líder del partido, por eso debemos estar conscientes de la importancia de la unidad y, además, Morena siempre debe estar a la altura del lopezobradorismo”.

“El lopezobradorismo es más grande que los militantes y simpatizantes de Morena. Morena debe estar a la altura de seguir captando a todo el lopezobradorismo”, externó.

Entrevistado en el marco de la inauguración de los trabajos de la reunión plenaria de los diputados federales de Morena, Delgado Carrillo comentó que no están en riesgo de “perredizarse”.

-¿No corren el riesgo de “perredizarse” en Morena?, se le preguntó.

“No, no hay riesgo. Porque acá no puede haber grupos en Morena y no lo debemos de permitir porque el proyecto de la transformación es mucho más grande que cualquier interés de grupo”, respondió

Mario Delgado subrayó que la lucha histórica del presidente de la República ha sido que nuestro país tenga una auténtica democracia, por lo que ahora se debe honrar esa convicción democrática y poner el ejemplo al interior de Morena, por lo que debe prevalecer la transparencia, “donde se estimule la participación de todos y haya un proceso de renovación abierto, democrático, transparente, que haya debate de ideas hacia donde debe ir el partido y que surjan los mejores liderazgos, para que entre todos, con la militancia, nos pongamos de acuerdo sobre a dónde debe ir el partido”.