Morena castigará a Alejandro Rojas por rebelarse a Polevnsky

A través Twitter, la Comisión nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena inició proceso en contra de Alejandro Rojas Díaz Durán, consejero de este instituto político en la Ciudad de México por presuntas transgresiones a los estatutos morenistas.

Lo anterior se da después de que el también coordinador de asesores de Morena y senador suplente de Ricardo Monreal, criticara la designación de Miguel Barbosa, como candidato de este partido a la gubernatura de Puebla.

En un video, Alejandro Rojas también anunció que denunciaría a la dirigente del partido, Yeidckol Polevnsky ante las instancias del partido,

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA informa que ha acordado abrir un Procedimiento de Oficio en contra del C. Alejandro Rojas Díaz Durán, por presuntas transgresiones a los Documentos Básicos de #MORENA.@diazpol @arroyolegaspi @victor_suarez @GabrielaRodr108 — CNHJ MORENA (@CNHJ_Morena) 26 de marzo de 2019

“La CNHJ acordado abrir un procedimiento de oficio en contra de Alejandro Rojas Días Durán, por presuntas transgresiones a los documentos básicos de Morena”, se leyó en la red social.

Ante esto y a través de un nuevo mensaje que se difundió en varía chats de reporteros, Rojas Díaz Duran acusó a Polevnsky y le dijo: “no me envía el senador Ricardo Monreal ni a confrontar y mucho menos a criticar”.

“Así es que no te confundas de ver Moros con tranchetes y no estés descalificando, el Senador Armenta tiene derechos políticos que reinvindicar y así como criticaste a Tatiana Clouthier o criticas al Senador Ricardo Monreal, no tiene porque enviarme pero sí te voy a denunciar porque estás pretendiendo apoderarte de Morena”, externó.

.@yeidckol, a mi no me está enviando @RicardoMonrealA. Simplemente no permitiremos que tú y tu camarilla se apropien de #Morena. pic.twitter.com/qxP3YW1cnC — Alejandro Rojas Díaz Durán (@arddmx) 27 de marzo de 2019

Alejandro Díaz por último mencionó que ella promueve una camarilla autoritaria e impositiva por lo que no lo habrá de permitir, además anunció que este domingo “daré noticias de cómo nos vamos a organizar en el país y dejes lo más pronto posible la dirigencia nacional de Morena”.

“En tus manos está en riesgo el proyecto de transformación de México”, remató.