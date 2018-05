Morena presenta queja ante INE contra Lozano tras discriminar a AMLO por ser "viejo"

El representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral, Horacio Duarte Olivares, presentó un par de quejas contra de Javier Lozano por el video que subió el fin de semana pasado donde se pide no dejar “conducir al país” a una persona de la tercera edad en alusión a Andrés Manuel López Obrador, esto al considerarlo un mensaje discriminatorio en contra de este sector de la población.



“Con este mensaje, que busca denostar al candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, Lozano transgrede la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y viola la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la discriminación”, afirmó Duarte Olivares al presentar las quejas, una ante el INE y la otra ante Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).

El sábado pasado, Lozano, quien es vocero de la campaña de José Antonio Meade Kuribreña, publicó en sus redes sociales un video donde se dramatiza una plática entre una joven y un adulto mayor; en él, este último intenta manejar un auto, por lo que se escucha una voz en off que dice “Si alguien ya no está en condiciones, quiérelo y respétalo, pero no lo dejes manejar un país”, lo cual es considerado por Morena como discriminatorio.

Estamos ante expresiones que incitan el odio, discriminación y la violencia en contra de nuestro candidato por parte de la persona denunciada, lo que afecta las dimensiones de la libertad de expresión y violando sistemáticamente una serie de leyesAndrés Manuel López Obrador