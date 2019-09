Morena pretende desestabilizar Tamaulipas, acusa gobernador Cabeza de Vaca

El gobernador del estado de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca rechazó las intenciones de "chantaje" que la bancada de Morena en el Senado de la República pretende llevar a cabo mediante la solicitud de desaparición de poderes en la entidad así como en Guanajuato.

Al finalizar su tercer informe de gobierno en el Congreso del Estado, el mandatario señaló que los senadores de Morena pretenden desestabilizar al estado libre y soberano de Tamaulipas y afirmó que la entidad, no es moneda de cambio.

Regional

“Pretenden desestabilizar a Tamaulipas, que quede bien claro, no vamos a permitir que se manipule la Constitución a modo de chantaje parlamentario y político, Tamaulipas no es moneda de cambio, con Tamaulipas no se juega”, señaló el ejecutivo estatal quien reconoció el papel de las fuerzas armadas como la SEDENA y Marina en las acciones efectuadas para recuperar la paz en toda la entidad.

Sostuvo que como administración local ha apoyado las acciones a favor de recuperar la tranquilidad de la entidad, la cual, reiteró, ha avanzado lo que fue reconocido por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador en su reciente visita a la entidad hace unas semanas.

García Cabeza de Vaca reiteró que su administración y los tamaulipecos en general, seguirán demandando respecto al estado y rechaza toda acción encaminada a buscar la desestabilidad y acciones a favor de la paz en todo el estado de Tamaulipas.

