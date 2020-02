Morena quiere "madrugar" a la oposición

El Partido Movimiento Ciudadano (MC) alertó del "madruguete" que Morena quiere dar a la oposición con la iniciativa de Ley que prepara, para que los partidos de nueva creación puedan competir en el proceso electoral del 2021.

El senador por MC, Juan Zepeda, dijo que la propuesta de Morena va encaminada a mantener su mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado, "pero en la Cámara Alta no les va a dar. En la Cámara de Diputados el tema que les preocupa para el 2021 es el presupuestal", dijo.

Sostuvo que Morena quiere refrendar la coalición que hizo ganar a Andrés Manuel López Obrador, la presidencia de la República, aunque consideró que esa alianza con los partidos nuevos como Redes Sociales Progresistas (RSP) que encabeza, Elba Esther Gordillo y Encuentro Social, instituto político que encabezó Hugo Eric Flores y que en la pasada contienda perdió el registro y hoy regresa con el mismo nombre y siglas, así como el Partido del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM), no tendrán el mismo impacto que tuvieron en el 2018, debido a las condiciones que hoy se viven en el país y a que en las boletas del próximo año no estará el tabasqueño.

“Morena está preparando una iniciativa de Ley para que los partidos políticos de recién creación o de aquellos que obtengan su registro en este proceso puedan competir en el proceso electoral 2021 y entre ellos los partidos afines al ahora presidente de la República”, adelantó Zepeda a El Sol de México, quien también fue aspirante a la gubernatura por el estado de México.

Respecto a los partidos de oposición negó que se encuentren paralizados y culpó a la administración de López Obrador de estar aplicando un terrorismo fiscal o imputando delitos que no cometieron. Como ejemplo puso el caso de la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga quien permanece recluida en una cárcel del Sur de la Ciudad de México, sin que se le haya respetado su debido proceso y violando sus derechos humanos.

“Lo que sucede con Rosario Robles además de una venganza, es un mensaje para el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y para todo aquel funcionario público desde el nivel secretario hasta el de más bajo rango y que estuvo con el ex presidente Enrique Peña Nieto, que como sabemos tuvieron excesos, no podemos negarlo hubo excesos en esa administración no pueden ir más allá de la crítica o del señalamiento porque no tienen la autoridad moral para hacerlo, pues saben que si algo hicieron, saben que se los van a sacar en el momento menos indicado para destruirlo”, indicó.