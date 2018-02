Morena ratifica a López Obrador como su candidato a la Presidencia

||Con información de Gabriela Jiménez||

Por unanimidad, Andrés Manuel López Obrador fue postulado como candidato a la Presidencia de la República por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena)



En un hotel situado frente a la Alameda Central del primer cuadro de la Ciudad de México se realizó la Asamblea Nacional de Morena, donde por unanimidad votaron a favor de la única candidatura presentada.

Posteriormente, López Obrador rindió protesta para buscar la Presidencia de la República por tercera ocasión.



En su mensaje afirmó que asumirá la responsabilidad histórica de gobernar México con locura y terquedad, a fin de acabar cumplir todos sus compromisos de campaña y acabar con la corrupción, pues en su gobierno no habrá traición.

“Soy terco, es de dominio público, necio, obcecado, perseverante, o como suele llamarse a quienes defienden ideales y principios por alguna causa. Con esta misma convicción actuaré como presidente de la República: con terquedad, con perseverancia, rayando en la locura de manera obcecada. Voy a acabar con la corrupción”, dijo.

Recordó sus propuestas de precampaña y aseguró que en su mandato prevalecerá la libertad de expresión, no habrá censura para los periodistas ni se repetirán casos como el de Carmen Aristegui, pues “la prensa se corrige con la prensa”. Además, respetará el régimen de concesiones vigentes para radio y televisión.

FOTO: ERNESTO MUÑOZ

“El régimen de concesiones vigentes de radio y televisión será respetado, no se va a alterar. Sostengo la prensa se corrige con la prensa, no va a haber censura, no se va a quitar el programa a ningún comunicador. Nunca más, lo que le sucedió con Gutiérrez Vivó o con Carmen Aristegui”, garantizó el político tabasqueño.

Ante la complejidad de sus propuestas, como la modificación de las reformas educativa y energética, la amnistía internacional, la defensa de los migrantes en Estados Unidos, así como la gestión de la extinta Secretaría de Seguridad Pública, López Obrador dijo que hará efectiva cada una de ellas y no traicionará a los mexicanos.

“Cumpliremos todos los compromisos, no habrá decepción, no fallaremos al pueblo, no vamos a traicionar al pueblo de México, estoy consciente de mi responsabilidad histórica. Quiero ser recordado como un buen presidente”, sostuvo al final de su discurso.

La Comisión Nacional de Elecciones también dio a conocer las solicitudes de registros aprobados de los aspirantes a las precandidaturas a diputados federales y senadores de la República por el principio de mayoría relativa.

Entre los palomeados para ocupar la curul en el Senado por la vía plurinominal están Olga Sánchez Cordero, Ricardo Monreal, Aníbal Ostoa Ortega, Ifigenia Martínez, Napoleón Gómez Urrutia, Freyda Maribel Villegas Canché, Germán Martínez, Nestora Salgado García, José Antonio Cruz Álvarez Lima e Imelda Castro Castro.