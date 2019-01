Morena puede solo sin necesidad de PRIMor: Monreal

"Usted quiere que me cuerne el toro y no lo va a lograr’’, respondió el senador Ricardo Monreal Ávila, cuando se le preguntó si suena mejor un “PRIMor’’ que un “PRIAN’’.

Respeto mucho lo que dice ella, añadió el senador respecto a las declaraciones de la dirigente nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky.

“Yo siento que Morena por sí solo, con sus aliados históricos, el PT, que han demostrado coincidencia ideológica, podemos caminar, y con la sociedad civil’’.

Monreal Ávila dijo respetar la opinión de la dirigencia; yo soy dirigente, pero ella es la que conduce el partido.

“Siempre, también con el PAN en el pasado, el PRI siempre actúa; hay muchas gentes que han sido parte de la función pública permanentemente, conocen el funcionamiento del sistema, conocen el funcionamiento del régimen y yo tengo una relación de respeto con ellos’’.

Pero ya como una estrategia de vinculación política partidista, no lo defino yo, no me gusta meterme en asuntos donde o me compete. Bastante tengo con los míos.

“Así que es una definición política, respeto a la presidenta’’.

