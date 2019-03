Morena se deslinda en pleito con calificadoras

No vamos a limitar la función de las calificadoras, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la iniciativa que impulsa un senador de Morena para regular el trabajo de las agencias. La dirigencia nacional, lo mismo que los líderes en el Senado y en la Cámara de Diputados de ese partido se desmarcaron de la propuesta.

En el mercado cambiario, el dólar se colocó cerca de los 20 pesos, movido por el nerviosismo que generó el anuncio de que habría una iniciativa en este sentido.

El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, dejó claro que no acompañarán la iniciativa.

Aun cuando se presente la semana póxima no tiene posibilidad de éxito porque no será acompañada por el grupo, no tiene aval del grupo, respondió el senador a El Sol de México al ser cuestionado sobre la insistencia de Salomón Jara Cruz en su propuesta.

“¡Por qué me va a regañar si también tengo derecho a presentar iniciativas!’’, respondió Jara Cruz a este diario y aseguró que expondrá su propuesta durante la sesión ordinaria del próximo martes.

Según el legislador morenista, en una reunión previa a la sesión de este jueves en el Senado recibió felicitaciones y hubo quienes le aportaron más elementos.

Ahí estuvo presente el coordinador Ricardo Monreal, “y nunca hubo una posición negativa de que se retirara la propuesta’’, dijo Jara Cruz.

Sobre la postura de la presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky, quien declaró que la iniciativa no es del partido, Jara dijo que le hizo llegar la propuesta "y creo que cambio su opinión, esperamos platicar con ella lo más pronto posible’’.

Mario Delgado, el líder de Morena en Diputados, negó el apoyo de la bancada. “No, de ninguna manera, no es sensata esa iniciativa. Una cosa es que no nos guste lo que digan las calificadoras y otra cosa pues es tratar de regularlas”.

Consultadas sobre la intención del senador de modificar la Ley del Mercado de Valores para facultar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para revocarles la autorización si se considera que no actúan con rigor y deliberadamente afectan a una empresa o sector, las calificadoras declinaron pronunciarse.

"Por política de Moody's únicamente hablamos de temas crediticios", respondió la agencia. Fitch Ratings, por su parte, rechazó entrar en la polémica y Standard & Poor's ofreció una conferencia telefónica sobre la calificación soberana de economías emergentes, incluida la de México, pero dejó fuera el tema.

El economista Gerardo Esquivel, subgobernador del Banco de México, quien fue propuesto por el presidente López Obrador, salió al paso de la polémica: “No tiene sentido descalificar a las calificadoras”, publicó en su cuenta de Twitter. “México está muy lejos de perder el grado de inversión. Pemex, sin embargo, está en una situación más frágil de acuerdo a dos de las principales calificadoras. En cualquier caso, no tiene ningún sentido descalificar a las calificadoras. Ellas sólo son las mensajeras”, lanzó el economista para iniciar un hilo y explicar el tema.

Fitch y Moody’s, dos de las tres agencias más importantes del mundo, tienen calificado a Pemex de forma similar, pues lo tienen apenas un escalón por encima del grado especulativo. Standard & Poor’s (S&P), en cambio, considera que la capacidad de pago de la petrolera mexicana es similar a la del país, continuó el subgobernador.

“A diferencia de S&P, tanto Fitch como Moody’s le otorgan a Pemex una calificación distinta a la del país y ambas ya tienen a Pemex en el nivel mínimo para grado de inversión”, refirió.

Finalmente, Esquivel detalló que la calificación crediticia del país está dos escalones por arriba del grado de inversión según las escalas de Fitch y Standard & Poor’s, mientras que Moody’s ubica la calificación tres niveles por encima del nivel recomendado. CON INFORMACIÓN DE JUAN LUIS RAMOS