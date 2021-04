Morena se suma al PT para entablar juicio político en contra de consejeros electorales

Morena en la Cámara de Diputados anunció este domingo que se unirá a la solicitud de realizar juicio político contra Lorenzo Córdova consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) y el consejero Ciro Murayama, porque —según este grupo parlamentario—, violaron el principio de renovación de poderes mediante elecciones libres que mandata el artículo 41 de la Constitución y el 22 de proporcionalidad que prohíbe las multas excesivas.

A pesar de que el INE es un instituto colegiado y no es controlado por ningún integrante del Consejo General; los diputados de Morena, a través de su coordinador, Ignacio Mier Velasco acusan a estos dos consejeros de la decisión en conjunto del INE, en torno a negar las candidaturas de dos de sus 15 aspirantes a gobernadores. No obstante que estos aspirantes, Félix Salgado y Raúl Morón, respectivamente, incumplieron con la entrega de su reporte de gastos de precampaña que ordena el artículo 229 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Ante esto, Mier Velasco reitera que Córdova y Murayama, “cometieron violaciones a los principios del artículo 41 y a la proporcionalidad que señala el 22 de la Constitución, por lo cual, advierten que se adhieren a la solicitud de juicio político que había presentado el grupo parlamentario del Partido Trabajo para iniciar el proceso de juicio político en contra de estos funcionarios”.

Es de recordar que el pasado 25 de enero, el diputado Gerardo Fernández Noroña, vicecoordinador del PT, presentó una solicitud de juicio político contra Córdova y Murayama, por haberse excedido en la aplicación de la ley en torno a la decisión del INE para evitar la “sobrerrepresentación” en la Cámara de Diputados y modificar los criterios de asignación de diputaciones plurinominales.

Por tal motivo, Mier Velasco afirmó que acompañarán la propuesta que realizó el PT, “ya que la acción de los consejeros Lorenzo Córdova y Ciro Murayama ha puesto en grave riesgo el desempeño de la función electoral” y que “violaron los preceptos del Artículo 22 de la Constitución que establece puntualmente que toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado”.

Ante esto, Ignacio Mier indicó que ambos consejeros no han brindado certeza a los participantes de la contienda electoral, han sido promotores de modificaciones al marco electoral una vez que éste ha iniciado, sigue en duda su independencia de los partidos políticos que en su momento los promovieron como consejeros y no han sido pilares de la legalidad, toda vez que siguen amparados para no cumplir con lo que les ordena la Constitución Política de que ningún servidor público puede ganar más que el Presidente de la República.

“Corresponderá a esta Cámara de Diputados valorar si los consejeros Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba han faltado a su objetividad y, en su caso, mantienen su simpatía con las fuerzas políticas conservadores a las que se enfrenta la Cuarta Transformación. Entre las facultades que tenemos como Cámara de Diputados está resolver esta solicitud de juicio político, se respete la Constitución, les destituya y/o inhabilitar para, como lo marca la Constitución”, concluyó el legislador morenista.