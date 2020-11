Morena, sin mayoría en Senado para quitar fuero del presidente: Monreal

La bancada de Morena en el Senado no tiene los votos necesarios para quitar el fuero al Presidente de la República, aceptó el coordinador parlamentario Ricardo Monreal Ávila.

“No tengo mayoría calificada en el caso de fuero, porque el bloque de oposición se opone a que el presidente se quite el fuero, me parece un despropósito pero lo respeto como estrategia política’’, dijo en entrevista con medios.

Ellos –oposición- quieren que se incluya a diputados y senadores; les dije que suscribo la iniciativa, que hagamos otra iniciativa y la podamos sacar antes de que termine el periodo legislativo, pero no aceptan y por eso creo que va a ser difícil que transite la reforma constitucional de la eliminación del fuero del presidente de la República, explicó Monreal.

La reforma del Ejecutivo al 108 constitucional, propone que durante el tiempo de su encargo, el Presidente de la República podrá ser imputado y juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano o ciudadana.

Pero la oposición quiere incluir a diputados y senadores.

El senador de Morena declaró que la eliminación del fuero es un compromiso de campaña del presidente, es uno de los compromisos que enumero dentro de los cien en su toma de protesta, “pero la última palabra la tiene el Poder Legislativo y si no tenemos mayoría calificada, aunque quiera el presidente no podrá tener esa eliminación del fuero, porque Morena por si solo tiene 61 senadores de 128, no hay ni siquiera mayoría simple, menos calificada’’.

Todo lo tenemos que construir con paciencia, cuidado y respeto de todos los grupos parlamentarios.

Por ello, insistió que en fuero constitucional Morena no tiene mayoría calificada, se requiere las dos terceras partes de los senadores presentes en el Pleno (de los 128 alrededor de 84-5).

“Si se quiere incluir a diputados y senadores, estoy de acuerdo en firmar una iniciativa conjunta, de todas las fuerzas políticas para que salga la iniciativa de modificar y eliminar el fuero para diputados y senadores, pero por separado’’, refrendó Monreal.