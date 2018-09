Morena traba extraordinario en la Asamblea Legislativa

Cuatro diputados faltaron ayer para que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) lograra celebrar el periodo extraordinario en el que debían ratificar o no a dos magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, como parte del cumplimiento de dos mandatos judiciales.

El intento de sesionar fracasó con la asistencia de 30 diputados ya que, pese a que se vio a por lo menos cuatro morenistas en el recinto legislativo con los que se habría logrado el quórum –como José Alfonso Suárez del Real- éstos se ausentaron en el pase de lista para el extraordinario.

Es por ello que la ALDF trabaja a contrarreloj para lograr cumplir con los dos mandatos judiciales que los obligan a, antes de que concluya la séptima y última legislatura, votar la ratificación o no de los magistrados Margarita Espino del Castillo Barrón y Francisco Javier Barba Lozano.

El presidente de la Comisión de Gobierno, Leonel Luna, dijo desconocer si Morena decidió no asistir al extraordinario porque de última hora se pretendió incluir en el orden del día la ratificación o no del magistrado Barba Lozano, la cual no estaba contemplada de inicio.

De hecho, pese a que desde la semana pasada el propio Luna Estrada dijo que el caso de la magistrada Espino del Castillo sería el único en el orden del día, ayer sesionó la Comisión de Procuración de Justicia para aprobar el dictamen sobre el caso de Barba Lozano.

Al respecto, el presidente de la Comisión de Procuración de Justicia, Israel Betanzos, explicó fue el viernes pasado cuando un juez les notificó que debían votar en el Pleno la ratificación o no del magistrado Barba Lozano.

Aunque no les fijó un plazo fatal para cumplir con el mandato –como sí existe en el caso de Espino del Castillo que vence hoy Betanzos aclaró que decidieron incluir para no dejar pendientes.

Sobre el plazo fatal en el tema de Espino del Castillo, Luna comentó: “ayer (lunes) tuvimos una reunión con el juez que lleva el caso, el cual nos indicó que se debía agotar el procedimiento legislativo hasta la conclusión y cierre de la misma (séptima legislatura)”.

Con la intención de blindarse de incurrir en desacato, la ALDF remitirá al juez las versiones estenográficas, las listas de asistencia y las actas de Servicios Parlamentarios en aras de justificar que se están agotando los instrumentos legislativos para cumplimentar las órdenes.