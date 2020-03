Morenista abre foro en San Lázaro a estudiantes inconformes de la UNAM

El diputado federal por Morena, Miguel Ángel Jáuregui Montes de Oca respaldó a los paristas que mantienen los bloqueos en preparatorias y colegios de ciencias y humanidades en la Universidad Nacional Autónoma de México.

En días recientes el legislador cobró notoriedad por proponer modificar la Ley Orgánica de la UNAM, con la que buscaba que las elecciones de directores de institutos y facultades, en la Universidad, se realizara a mano alzada.

Jáuregui Montes De Oca aprovechó este jueves el podio de prensa en San Lázaro, para que paristas de la Escuela Nacional Preparatoria 3 justificaran sus bloqueos y denunciaran que no han sido atendidas sus demandas para frenar el acoso sexual en esta escuela, por lo que adelantaron que no abrirán el plantel hasta que no se vayan sus directivos.

Durante la conferencia de prensa, el legislador Montes de Oca aseguró que respalda a los paristas, aunque dijo que no está detrás de ellos, "sino a un lado", porque es un universitario y conoce bien la problemática que sobre violencia de género sucede en nuestra Máxima Casa de Estudios”.

Foto: Roberto Hernández | El Sol de México

Al recordar que hay 10 escuelas de la UNAM que aún no han reanudado clases desde hace un mes, exhorto al Rector de esta universidad, Enrique Graue, para que dialogue con su comunidad y abra los espacios “para el debate franco, abierto, transparente y plural entre la comunidad para plantear soluciones concretas y de largo plazo a las diversas problemáticas”.

El legislador y también, miembro activo de movimientos estudiantiles en la UNAM, reiteró que, así como el rector emitió un desplegado contra su iniciativa, con rapidez, con la misma inmediatez atienda a los estudiantes en paro.

Por su parte, los estudiantes, durante la conferencia, expusieron que forman parte del colectivo “Rosas Rebeldes de Prepa 3”, que con capuchas mantienen paros en dicho plantel, por “sed de justicia” demandan freno al acoso de mujeres en su escuela.

Foto: Roberto Hernández | El Sol de México

Una alumna de la Facultad de Economía de la UNAM que habló a nombre de los estudiantes de la preparatoria, aseguró que no tienen fines políticos.

Finalmente, otras estudiantes, reiteraron que forman parte de un grupo de estudiantes encapuchados que únicamente buscan que cese el acoso a las mujeres en la preparatoria “Justo Sierra”, y que durante su bloqueo en el plantel son presa de amenazas.

Justificaron también que encapucharse “es una medida preventiva contra la violencia ejercida especialmente con las activistas mujeres” y una forma horizontal en su movimiento, pues aseguran que no hay líderes.

Finalmente aseguraron que se está deslegitimizando su movimiento y “como estudiantes organizados y encapuchados” deploran a los directivos de la preparatoria 3. Por lo que adelantaron que no abrirán las instalaciones del plantel hasta que no sean destituidos sus directores.