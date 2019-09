Morenistas tunden a la panista Laura Rojas, dicen que no entiende su papel

Desde que la panista Laura Rojas asumió la Presidencia de la Cámara de Diputados, las críticas de parte de los legisladores de Morena no se han hecho esperar. Ayer, Tatiana Clouthier, vicecoordinadora de los legisladores morenistas, cuestionó la capacidad que tiene la panista para dirigir la Cámara de Diputados debido a la orden que dio Rojas de desalojo en la Cámara, el martes pasado, por el bloqueo de la CNTE.

Esta crítica de Clouthier se da, a pesar que la orden de desalojo de la Cámara de Diputados fue dada de manera conjunta entre Delgado y Rojas, y a pesar de esto, el diputado Delgado aseguró que “la Mesa Directiva está entendiendo mal su papel, que ella por ser presidenta pueda tomar decisiones y mandar oficio. Yo no digo que el oficio esté mal o bien, simplemente si se debió o no haber consultado con el resto, porque ella nada más dijo ayer “me sugirieron que los mandara”, pero no dijo si los había consensado con la Mesa”.

Igualmente, Mario Delgado tachó ayer la acción de la diputada presidente Laura Rojas al haber pedido la presencia de elementos de seguridad pública para controlar el transito provocado por manifestantes de la CNTE que arribaron a las inmediaciones de San Lázaro para protestar por las leyes secundarias en materia educativa.

En conferencia conjunta con Mario Delgado, Clouthier Carrillo sostuvo que las decisiones de la diputada presidenta no son las adecuadas y afirmó que durante el desalojo del martes, ante el bloqueo de la CNTE, “la manera en que el anuncio se dio, creó problemas y creo que ustedes ven, ustedes vieron cómo se dieron las cosas ayer (el martes), cómo la gente salió, parecía que veníamos a ser tomados por un comando a mano armada con un potencial que jamás podríamos, no traíamos o que iban a fumigarnos con un ántrax; o sea, fue una irresponsabilidad y esto dicho desde mi persona, cómo se dieron las cosas la manera en que nos comunicaron”, reprochó la legisladora morenista.

Clouthier sostuvo que esta decisión de Rojas, “abre la puerta a preguntarnos si hay capacidad o no para asumir responsabilidades de esta naturaleza por parte de quién asume la Mesa Directiva y esto lo digo a título personal, sí”.

A su vez, Delgado anunció que realizarán Conferencia en San Lázaro para empezar a establecer protocolos de qué hacer en casos de bloqueo, “para que no ocurra lo que señala la diputada Tatiana que de repente pues alguien oyó que iban a cerrar y que no iban a dejar salir entonces género mala información”, apuntó.

El morenista abundó que luego del rumor de toma de la Cámara, “decidimos de manera conjunta, darles salida a los trabajadores para evitar cualquier conflicto, pero vamos a establecer protocolos aquí en la Cámara para saber qué hacer en cada en cada caso”, subrayó.