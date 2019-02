Movimiento Ciudadano se renueva con cuadros de varios colores

A pesar de que el Partido Movimiento Ciudadano (MC) anunció su renovación y que será un partido de Centro Izquierda Progresista, continua recurriendo a ex militantes de otros partidos y acogiendo a quienes no ganaron en las elecciones del 1 de julio del año pasado, aunque provengan de partidos de diferentes ideologías.

Además anunció que no hará alianzas electorales este año y que le apuesta a ir solo y con candidatos propios, particularmente militantes del partido o líderes ciudadanos que compartan su ideología.

“El partido Movimiento Ciudadano considera que es un error no haberle apostado en el pasado proceso electoral haber ido solos. Haber apostado a nosotros mismos, no apostar con nuestros propios cuadros, nuestras ideas, nuestra postura, nuestra frescura y por ello en este momento no estamos buscando otras fuerzas políticas porque creemos que tenemos lo suficiente para estar a la altura del reto para los comicios de este año”, dijo el Secretario de Comunicación Política y Estratégica, Juan Ignacio Zavala Gutiérrez.

Sin embargo, el coordinador nacional de ese partido, Clemente Castañeda sometió hace unos días a consideración y al voto de esa dirigencia nacional cinco nuevas incorporaciones al Comité Operativo Nacional del Partido, las cuales fueron aprobadas por unanimidad, donde tampoco hubo abstenciones ni votos en contra.

También predominan como en otros partidos políticos los grupos o expresiones al interior como es el que encabeza el primer coordinador nacional de ese partido, el senador Dante Delgado Rannauro; los de la diputada federal, Martha Tagle y los del actual y segundo dirigente nacional de ese partido, Clemente Castañeda.

Y al igual que en el PRD militantes de MC hace unos días decidieron renunciar a ese instituto político, tal y como ocurrió en Tamaulipas donde una parte de la estructura de jóvenes de ese partido anunciaron su renuncia y acusaron al diputado federal Mario Alberto Ramos Tamez de haber incumplido los acuerdos con ellos.

Llegan excandidatos reciclados

Entre los nuevos integrantes de MC se encuentran exfuncionarios del Gobierno de la Ciudad de México ligados al PRD, como Salomón Chertorivski, quien fue precandidato por el partido del sol azteca para la jefatura de Gobierno y ex titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y quien será el encargado de construir un Consejo Consultivo para discutir los temas del país.

Otro de ellos es Laura Ballesteros, exsubsecretaria de Planeación de la Secretaría de Movilidad (Semovi), quien renunció al PAN hace algunos años, pero que también trabajo en la administración perredista de la Ciudad de México durante la jefatura de Miguel Ángel Mancera. En MC Ballesteros será secretaria de Organización y Acción Política del partido.

Juan Ignacio Zavala Gutiérrez, quien es sobrino directo de Margarita Zavala ex aspirante independiente a la presidencia de la República y quien siempre estuvo trabajando y apoyando a los gobiernos de Acción Nacional sin militar en ese partido, también se integró a las filas del partido y será el encargado de la Secretaría de Comunicación y Política Estratégica.

Otros nombramientos dados a conocer por el dirigente nacional del Partido Movimiento Nacional, se encuentran, Teresa Baltazar quien tendrá a su cargo la Tesorería General de MC, Tzitzi Santillán a la Secretaría de Movimientos Sociales, entre otros.

Panorama complicado para oposición

El vocero de MC, Ignacio Zavala Gutiérrez, asegura que existe “sin duda un panorama complicado, más allá de las distintas fuerzas de oposición que se están configurando, debido a que “estamos ante un gobierno y un presidente fuerte y fortalecido”.

“Es un escenario donde la oposición después de una fuerte derrota se está comenzando a encontrar, a ver hacia dónde va a correr. En el caso del PAN tendrá que ver si se recorre más a la derecha o si se recorre más hacia el centro. Mientras que el PRI va a regresar al nacionalismo revolucionario y verá si ese lugar está ocupado por Morena. Del PRD no hay mucho que hablar de él porque yo creo que es un partido que está en vías de extinción, es un partido que no se ha sabido renovar, que no se ha sabido refrescar ”, dijo el simpatizante de Acción Nacional.

Por su parte, Laura Ballesteros dijo que el país hoy está en una posición en donde la oposición se necesita agrupar y organizar.

Aseguró que las alianzas políticas se tejen a través de lo burocrático y algo que se hizo en el segundo período donde el PAN gobernó, sí fue tratar de cambiar las estructuras, al menos, de mandos medios hacia arriba", dijo.

“El Partido Movimiento Ciudadano está iniciando su reestructuración para ver que como nos posesionamos ante este presidente que es Andrés Manuel López Obrador y que sigue siendo fuerte. Para ello el partido considera que es un erro no haberle apostado con nuestros propios cuadros, nuestras propias ideas con nuestra propia postura, frescura y en ese sentido no estamos buscando otras fuerzas porque creemos que tenemos lo suficiente para estar a la altura del reto de este año”, dijo por su lado Ignacio Zavala.

Agregó que Movimiento Ciudadano se debe de asumir como un partido de causas, un partido de una nueva generación y criticó la postura de Morena en el sentido de que ese instituto político es de un solo hombre, mientras que MC es un partido donde hay una pluralidad de voces.

“Nosotros justamente queremos distinguirnos. En Movimiento Ciudadano hay una pluralidad de voces don diferencias entre nosotros y con trayectorias distintas entre nosotros pero que compartimos un proyecto de amistad, un proyecto de igualdad un proyecto que reivindique las causas que no está reivindicando Andrés Manuel López Obrador”, subrayó.

Agregó que “Movimiento Ciudadana busca ir solo en las elecciones, será muy complicado y es un riesgo que debemos de correr, particularmente cuando “hay un panorama complicado para todos los partidos de cómo te rehaces, de cómo te configuras, de cómo te relanzas ante un partido tan fuerte y ante un presidente tan fuerte como es Andrés Manuel López Obrador”, recalcó.

“Movimiento Ciudadano se equivoca cuando no apuesta por él. Hay que perderle el miedo a perder, hay que perder el miedo a ir solos porque al principio cuesta quizá se pierdan algunas regidurías, alcaldías pero también lo que debemos de apostarle es a que Movimiento Ciudadano sea un proyecto de largo plazo, un partido que le apuesta por nosotros y partido que le apuesta a ganar”, finalizó Zavala Gutiérrez.