Muere Celeste Batel, esposa de Cuauhtémoc Cárdenas

Celeste Batel, quien era esposa del excandidato presidencial y fundador del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas, falleció este martes en la Ciudad de México.

Fruto de este matrimonio consolidado el 2 de abril de 1963, concibieron tres hijos, uno de ellos es el exgobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel, quien actualmente desempeña como jefe de asesores del Presidente Andrés Manuel López Obrador; además de Cuauhtémoc y Camila.

Celeste siempre apoyó la carrera política de su esposo, incluso, cuando Cárdenas fue electo gobernador de Michoacán, ella desempeñó como presidenta del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF) en ese estado.

La familia no ha hecho alguna declaración sobre lo ocurrido, fue Jesús Zambrano, actual presidente del PRD, quien dio a conocer la noticia a través de una publicación en Twitter, donde lamentó el fallecimiento y expresó su solidaridad.

"Lamento profundamente el fallecimiento de Celeste Batel, compañera de vida de Cuauhtémoc Cárdenas. Mis sinceras condolencias a la familia. Descanse en paz!".

"Lamento profundamente el fallecimiento de Celeste Batel, compañera de vida de @c_cardenas_s. Mis sinceras condolencias a la familia. Descanse en paz!"

AMLO lamenta fallecimiento de Batel

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador describió a Celeste como una mujer sencilla, comprometida y solidaria, al tiempo de lamentar su partida.

"Lamento muchísimo el fallecimiento de la señora Celeste Batel, mujer sencilla, comprometida y solidaria. Abrazo fuerte a su esposo, el ingeniero Cárdenas y a los hijos Lázaro, Cuauhtémoc y Camila".

"Lamento muchísimo el fallecimiento de la señora Celeste Batel, mujer sencilla, comprometida y solidaria. Abrazo fuerte a su esposo, el ingeniero Cárdenas y a los hijos Lázaro, Cuauhtémoc y Camila".

Políticos externan condolencias y en Cámara de Diputados guardan minuto de silencio por muerte de Celeste Batel

La Cámara de Diputados se solidarizó con la pérdida de la familia Cárdenas Batel y guardó un minuto de silencio en su honor.

Ifigenia Martínez, quien recientemente fue reconocida con la medalla Belisario Domínguez, también lamentó el fallecimiento de Batel, al mismo tiempo de recordar su lucha conjunta para la democratización en México.

“Lamento profundamente el deceso de mi querida amiga Celeste Batel, compañera de arduas luchas por la democratización del país y esposa del estimado ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Abrazo con todo cariño a sus hijos Lázaro, Cuauhtémoc y Camila, además de familiares y amigos”.

Entre los mensajes de apoyo destacan el de Miguel Ángel Mancera, coordinador del Grupo Parlamentario del PRD en el Senado; Ricardo Monreal, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República; Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Mesa Directiva del Senado; Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán, entre otros.

Entre los mensajes de apoyo destacan el de Miguel Ángel Mancera, coordinador del Grupo Parlamentario del PRD en el Senado; Ricardo Monreal, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República; Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Mesa Directiva del Senado; Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán, entre otros.

Mi más sentido pésame a la familia Cárdenas Batel.

Les envío un fuerte abrazo solidario a la distancia.













