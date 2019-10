Municipios se quedan sin apoyo para seguridad, recursos van a Guardia Nacional

Leonel Cota Montaño, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica, adelantó que el presupuesto para el próximo año en materia de seguridad para estados y municipios tendrá una reducción del orden de mil millones de pesos, debido a que los recursos que recibían se reorientarán hacia la nueva Guardia Nacional.

Al concluir su reunión con integrantes de la Comisión de Seguridad Pública en la Cámara de Diputados, Cota Montaño declaró a la prensa reunida en el Palacio Legislativo de San Lázaro que entiende la preocupación de los municipios en el tema de seguridad, pero atajó que la Guardia Nacional será quien apoye a las entidades para brindar vigilancia.

Política Alcaldes piden más recursos para PEF 2020 frente a Palacio Nacional

El funcionario expresó también que en este año se reservaron poco más de 4 mil millones de pesos para el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg) a estados y municipios y el próximo el 2020 se reducirá en un 25 por ciento.

“No se le puede invertir a todo y al final a nada. Debe fortalecerse Guardia Nacional en 2020 y no podemos decir que no se puede porque no hay recursos. Guardia Nacional es la estrategia principal del gobierno federal y la segunda estrategia es fortalecer a las policías locales", justificó el secretario ejecutivo.

Detalló que son mil millones de pesos es el recorte para estados y municipios en materia d seguridad, aunque destacó que “la Guardia nacional lleva más de 16 mil millones de pesos de incremento, tenemos que fortalecer a la Guardia Nacional, no hay otra manera”, apuntó.

Por otra parte, expuso la prensa que, a pesar de los últimos hechos de violencia registrados en la República, la delincuencia va a la baja en gran parte del país; principalmente en regiones como Morelos, Chiapas, Tabasco, Campeche y Guerrero.

Foto Roberto Hernández | El Sol de México

Sin embargo, comentó que estados como Quintana Roo, y el sur de Veracruz y parte de la zona centro del territorio del país, han tenido una ligera alza en cifras delincuenciales.

“Michoacán, Guanajuato, Jalisco y una parte del Estado de México, son los estados con mayores conflictos de violencia en el país, por eso es necesario garantizar recursos a la Guardia Nacional, porque es la principal estrategia del gobierno federal en contra del crimen organizado”, concluyó.