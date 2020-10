Porfirio Muñoz Ledo anunció este lunes que no rendirá protesta como presidente “legítimo” del partido Morena en la sede ubicada en la colonia Roma porque anunció que el lugar fue tomado en un “asalto violento” por el candidato que derrotó.

En dos mensajes de Twitter, el legislador de 87 años y miembro fundador del partido por el que contiende contra Mario Delgado, pidió el cese de hostilidades y la inversión multimillonaria en la vida del partido.

“Pido a la militancia de Morena que se pronuncie en favor de la legalidad y la concordia por todos los medios a su alcance”, agregó Muñoz Ledo.

Afuera de la sede ubicada en la calle Chihuahua 216, en lo que en su momento se conocía como la Casa de Transición, dos grupos contrarios se confrontan verbalmente. Uno, acusa que existen 10 denuncias en contra de Muñoz Ledo por acoso sexual y el otro grupo, encabezado por la diputada Lorena Villavicencio quien defiende a Muñoz.

Pido a la militancia de Morena que se pronuncie en favor de la legalidad y la concordia por todos los medios a su alcance. (2/2) — Porfirio Muñoz Ledo (@PMunozLedo) October 12, 2020

A nosotras no nos manda nadie, nos mueve la injusticia y el abuso del que han sido víctimas militantas y mujeres en general. Somos libres de exigir que este señor no sea presidente.



No somos las que traemos camiones y hasta un carnaval. No se confundan no somos las del dinero. pic.twitter.com/QpgTCIBIt0 — Estefanía Veloz (@EstefaniaVeloz) October 12, 2020 Señor @PMunozLedo por favor pídale a la gente que convocó que se retire. Nos están agrediendo y violentando mientras gritan “viva a Porfirio Muñoz Ledo”



Llegaron en camiones y son muchos hombres (mayoría de la tercera edad y muy violentos)



Señor Porfirio respétenos. pic.twitter.com/VtReSpUPMp — Estefanía Veloz (@EstefaniaVeloz) October 12, 2020 🚨 #AlMomento | Porfirio Muñoz Ledo cancela toma de protesta para dirigencia de Morena



Grupos feministas bloquean la entrada de las oficinas y se manifiestan en contra del diputado



VIDEO | Rafael Ramírezhttps://t.co/xz21hKqPMh pic.twitter.com/5teoTQoY9M — El Sol de México (@elsolde_mexico) October 12, 2020

Muñoz Ledo organiza su toma de protesta

El aspirante a la presidencia nacional del partido Morena, aseguró el domingo que a pesar de que se declaró un empate en la pasada encuesta del INE, entre su contrincante y compañero de bancada, Mario Delgado y él, acudirá este lunes a tomar protesta en las oficinas del partido para tomar protesta.

A través de su cuenta de Twitter, Muñoz Ledo anuncio: “Tomaré la Presidencia de Morena mañana 12 de Octubre a las 12:00hrs”.

Tomaré la Presidencia de Morena mañana 12 de Octubre a las 12:00hrs. Invito a la militancia a que me acompañe. Nos vemos en Chihuahua 216, Col. Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc 06700, Ciudad de México. Confío en su solidaridad. Los espero. — Porfirio Muñoz Ledo (@PMunozLedo) October 11, 2020

En un mensaje anterior, Muñoz Ledo había asegurado que no va a deshonrar la lucha por la democracia en México y por las instituciones electorales que desde hace 4 décadas 40 es para él, “una historia de convicción y sacrificio”.

En tanto, su adversario en la encuesta, Mario Delgado hizo un llamado a Muñoz Ledo desde Coahuila a que respete la decisión del INE y espere a que se desarrolle la tercera encuesta de desempate que determine al nuevo dirigente nacional de Morena.

