Muñoz Ledo está en su derecho de defender organismos autónomos: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que el diputado Porfirio Muñoz Ledo está en su derecho de crear un frente amplio en defensa de los organismos constitucionales autónomos, luego de que el mandatario anunciara su integración a las secretarías de Estado.

"Los ciudadanos somos libres y además si se es legislador pues se tiene más autoridad. Yo, desde luego no comparto su punto de vista, ya lo he expuesto aquí. Pero no me puedo oponer a ninguna manifestación de protesta. Somos libres", expresó López Obrador.

El diputado de Morena dio a conocer que ya se alista la creación de un Frente Amplio en Defensa de la Constitución, impulsado por él, académicos, juristas, jueces, periodistas, intelectuales y ciudadanos interesados en la defensa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y de los órganos autónomos.

El gobierno de México alista una reforma administrativa en la que los organismos autónomos volverían a formar parte de las secretarías de Estado y el Instituto Nacional Electoral (INE) formaría parte del Poder Judicial.

López Obrador consideró que la mayor parte de estos organismos no hacen nada en beneficio del pueblo y sus integrantes ganan muchísimo dinero, por eso advirtió que la reforma administrativa cambiará esa situación.

La reforma plantea que las dependencias de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial absorban los propósitos y funciones que actualmente tienen los órganos constitucionales autónomos.

“Vamos a hacer una revisión, toda una reforma administrativa, ya lo anuncié y vamos a trabajar en eso, para ajustar los órganos administrativos, los organismos del gobierno, del Estado a la nueva realidad", dijo.









