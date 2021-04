Muñoz Ledo regresa del aislamiento para pelear contra “Ley Zaldívar”

El diputado Porfirio Muñoz Ledo salió del recogimiento de más de un año al que le obligó la pandemia de COVID-19 para regresar a San Lázaro y retomar su trabajo legislativo presencial contra la “Ley Zaldívar”, la cual calificó de un golpe de estado y advirtió que quienes la voten a favor estarán cometiendo el delito de perjurio.

Además, expresó que, le preocupa la actitud del presidente Andrés Manuel López Obrador al elogiar esta ley, aún antes de que se apruebe es en extremo grave, tanto en consecuencias, como para el equilibrio político del país.

Durante la madrugada de este viernes, el diputado de 87 años de edad, al subir a la Máxima Tribuna en un excelente estado de salud, intervino en el Pleno por casi una hora al dar su posicionamiento en contra de la llamada ley Zaldívar.

Durante su intervención, el legislador dejó sin palabras al líder de su bancada, diputado Ignacio Mier, cuando subrayó en su posicionamiento contra el artículo transitorio 13 —que refiere a la Ley Zaldívar—, que nadie puede avalar este apartado, salvo quienes actúen por consigna y apeló al coordinador del grupo parlamentario de MORENA, Ingacio Mier.

“¿Ahí está Nacho?, ¡Nacho Mier, qué gusto!, ya no transmitas instrucciones, no se vale, no se vale Nacho, porque tú eres un hombre de bien y permíteme: no se valen las triquiñuelas.

Traigo aquí el nombre de dos compañeras que en la primera ronda del proyecto opinaron en contra del proyecto y las sustituirse de inmediato por dos compañeras que votaron como tú querías”, reprochó Muñoz Ledo ante lo ocurrido en la dictaminación en la Comisión de Justicia al discutir la Reforma al Poder Judicial, sin embargo el diputado aludido dijo “desafortunadamente no tengo preguntas”.

Foto: Laura Lovera | El Sol de México

Al inicio su intervención, Muñoz Ledo parafraseó al dramaturgo francés, Pierre Corneille: “los muertos que a gritos queréis matar gozan de cabal salud” —en referencia a los intentos de censura de de sus compañeros de bancada durante esta Legislatura y a la negativa de su partido para que se reelija—, lo cual hizo que el pleno lo ovacionara y aplaudiera.

Acto seguido reprochó que la virtud del honor en los Poderes de la Nación parecen haberse erradicado con la Ley Zaldívar y subrayó que se opone con toda la fuerza y conviccion de su ser y “con todo el esfuerzo memorioso que hemosos hecho desde 1988 para instaruar en el país un orden democrático y no una república autoritaria a este insensato proyecto de violar la Constitucion Política del país”.

Tras esta expresión, su compañera morenista, Inés Parra le preguntó el impacto constitucional que tiene el artículo transitorio que refiere a la llamada “Ley Zaldivar”, a lo que Muñoz Ledo expresó que la Reforma al Poder Judicial “en su conjunto es fruto de una interrelación válida de poderes” y objetó que, en ella, intervino “un mapache” del viejo régimen del Partido Verde en Oaxaca, en alusión al senador Raúl Bolaños-Cacho Cué, que introdujo el artículo transitorio 13 que hoy se conoce como Ley Zaldivar y amplía el periodo de gestión del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El ex diplomático manifestó que lo sorprendente de este asunto es que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya hecho un elogio de ese artículo transitorio, “aun antes de que se haya aprobado” y subrayó que su actitud y las consecuencias que tiene para el equilibrio político del país son en extremo graves”.

Por otra parte, advirtió que todos aquellos que voten esta reserva a favor, estarán cometiendo el delito de perjurio, pues juraron cumplir y hacer cumplir con la Constitución, pero la están vejando a conciencia.

Aseguró que todos los juristas del país están en contra de la reserva, menos el consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer Ibarra, pero acotó que él, está siguiendo órdenes. Mientras resaltó que en este caso “se está pisoteando la dignidad de las personas”.

Foto: Laura Lovera | El Sol de México

Al dirigirse a sus compañeros de bancada, el diputado —a quien algunos lo han bautizado como “el ave de las tempestades—, los convocó a no comportarse como rebaño, mesnada ni cardumen y pidió que se comporten como diputados de la Nación que juraron defender la Constitución, mientras sentenció que habrán de imponerla y no permitir una “reelección disfrazada”.

También respondió a pregunta de la diputada priista Claudia Pastor sobre qué diría al ministro Zaldívar respecto a la reserva para ampliar su gestión que el ministro presidente debe manifestar que no le interesa reelegirse, aunque aclaró que ese asunto no está en su jurisdicción.

En su disertación, recordó el movimiento en el que participó con Cuahutemoc Cárdenas y Manuel Clouthier contra el fraude electoral de 1988 y, al respecto, mencionó que lo que más le duele y hiere es la violación de sus compañeros de partido, “herederos, ya no diré legítimos, yo creo que ya son ilegitimos” de ese movimiento por la democracia.

A pregunta de la diputada Martha Tagle, respecto a la razon de de fondo del transitorio, el legislador dijo que le preocupa la postura del presidente de la República que no quiere “que se cumpla el ciclo” de los ministros en la Corte en el equilibrio de poderes y, subrayó que, en las épocas del viejo régimen, eso se llamaba “continuismo”.

En su oportunidad, el líder panista Juan Carlos Romero Hicks, cuestionó a Muñoz Ledo si el presidente López Obrador podría cometer perjurio al aceptar esta que es legal el transitorio, a lo que respondió con una frase frecuente del propio panista: “la democracia requiere de democractras, cualquiera que sean sus ideologías”.

Finalmente expresó que todavía se está en tiempo de reencauzar la democracia en México y resaltó que si llega a fallar la Corte, como teme, nunca en estos casos se puede tener certidumbre, pero "el presidente tendrá que acatar, los gritos y sombrerazos se irán allanando".