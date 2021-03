Nacionalizar el litio, camisa de fuerza al sector minero: Fernando Alanís

Cuando se habla de nacionalización es preocupante, son malos mensajes para el sector minero y para las inversiones, dijo el presidente de la Cámara Minera de México, Fernando Alanís Ortega, cuando un senador le soltó la pregunta sobre una eventual nacionalización del litio.

Durante la conferencia mañanera, al presidente Andrés Manuel López Obrador le preguntaron sobre el litio y su nacionalización, a lo que el mandatario respondió: “Sí, nosotros vamos a seguir garantizando que no se destruya el territorio, que se cuiden los recursos naturales y que se cuide la vida. No se van a entregar nuevas concesiones’’.

En ese sentido, Alanís Ortega destacó que tratar de controlar la explotación del litio, “automáticamente va a meter una camisa de fuerza adicional al sector minero y va a pegar todavía más fuertemente sobre la parte de certidumbre, porque son requisitos, son cuestiones que difícilmente va hacer administrables el manejo’’.

“Y son malas señales siempre que hay una nacionalización, no es un buen incentivo para inversionistas en cualquier sector. Sí preocupa y sobre el litio hay que platicar más, hay que entenderlo más y conocer todos los detalles. Es un metal que tiene un futuro importante, sin duda, la industria de auto eléctricos, sobre todo en EU se va a cuadriplicar de aquí el año 2050, por todas las iniciativas que trae el presidente Biden’’.

Eso, dijo el empresario, será un consumo importante del mineral, “desgraciadamente en México no lo tenemos’’.

Destacó que el litio que desgraciadamente aparece en México, en Sonora, Zacatecas y en algún otro lugar, “es un litio que se llama de arcilla, un litio para el que no hay tecnología para su explotación, son partes por millón, son concentraciones muy pequeñas que realmente es caro lograr hacer algún proceso comercial al respecto’’.

“Se ha hablado mucho, creo que, habido demasiada información tergiversada por las redes sociales y por muchos otros medios, y ha perdido el contexto del tipo de depósitos que hay en México’’.

Alanís Ortega se reunió de manera virtual con senadores de la Comisión Especial de Seguimiento a la Implementación del T-MEC, ahí fue que el senador Miguel Ángel Lucero Olivas lo cuestionó en relación al litio y su nacionalización en México, tema abordado en la conferencia mañanera del presidente López Obrador, que estuvo acompañado del presidente de Bolivia, Luis Alberto Arce Catacora, que comentó que el litio fue uno de los objetivos que provocó el golpe de estado contra Evo Morales.

“Cuando se habla de una nacionalización es preocupante, son malos mensajes para el sector minero. Cuando uno obtiene una concesión no está etiquetada que tipo de metal se va a buscar, una concesión minera es para poder hacer exploración, no hay manera que me den a mí una concesión para buscar litio, no hay forma, no se manifiesta de esa manera en la naturaleza, uno sale a explorar y se van encontrando diferentes minerales’’, explica el presidente de la Cámara Minera.

Declaró que al litio hay que ponerle apellido, son diferentes tipos de litios y hay esencialmente en el mundo tres presentaciones y el 79 por ciento de la producción mundial viene de una presentación que se llama “salares’’: Australia, Chile, Bolivia y Argentina, son los países más importantes en la producción de este producto en salares, son concentraciones bajas, 0.7 por ciento de concentración de litio por cada tonelada, pero el efecto del Sol lo concentra y es un proceso relativamente barato, porque la energía es gratis, comenta Alanís Ortega.

Dice que el 81 por ciento viene de salares y el 19 por ciento viene de mineral de roca que son muy escasos a nivel mundial y esos trae concentraciones entre el 2 y 3 por ciento de litio para poder producir, y es un proceso muy caro de concentrar y poder extraer el litio.

Fue el senador Alejandro Armenta Mier que en noviembre de 2020 presento una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 27 de la Constitución, que plantea considerar al litio como propiedad exclusiva de la nación y una fuente de energía estratégica para el desarrollo de nuestro país.

Posteriormente, en reunión de senadores con la ex titular de Economía, Graciela Márquez Colín, aclaró: “No hay un solo kilogramo de litio que se produzca’’; México no produce litio y México no tiene el yacimiento más grande de litio.