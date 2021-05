Nada de expropiaciones ni nacionalizaciones que ahuyente la inversión: Monreal

“No va a pasar, no tienen consenso ni aval de grupo en el Senado’’, dijo categórico Ricardo Monreal Ávila en relación a la iniciativa del diputado Edelmiro Santiago Santos, que busca nacionalizar a las administradoras de fondos para el retiro (afores).

“No debe haber excesos o radicalismos que ahuyente la inversión. Nada de expropiaciones, nada de nacionalizaciones, nada de excesos, lo que más conviene es generar condiciones para una transición adecuada", dijo.

Esta iniciativa, agregó Monreal, en el Senado no tiene consenso y no tiene aval de grupo, “no va a pasar’’; respetamos la decisión del diputado de presentar su iniciativa, “pero en el caso del Senado no tiene aval de grupo, ni siquiera la conocíamos, ni siquiera conocíamos su alcance’’.

El líder de la mayoría en la Cámara alta dijo que la mayoría del grupo parlamentario no estaría avalando, por lo que será una iniciativa más en la que todos los diputados y senadores tienen derecho a presentar.

En este momento no solo es inconveniente, es un momento difícil de aprobar y le puedo adelantar, que en el grupo parlamentario del Senado no será fácil que pase, no transita porque no tiene aval del grupo o de la mayoría del grupo, no va a pasar, subrayó.