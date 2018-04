Nada ni nadie está por encima de la dignidad de México, le dice EPN a Trump

Hay algo que a todos, absolutamente a todos los mexicanos, nos une y nos convoca: la certeza de que nada, ni nadie, está por encima de la dignidad de México. pic.twitter.com/3FxfbAF4zl — Enrique Peña Nieto (@EPN) 5 de abril de 2018

Ante la tensión generada por el envío de la Guardia Nacional a la frontera norte; el presidente Enrique Peña Nieto le dijo a su homólogo Donald Trump que “si quiere llegar a acuerdos con México, estamos listos”, ya que “como lo hemos demostrado hasta ahora, siempre dispuestos a dialogar con seriedad, de buena fe y con espíritu constructivo”.

Además, Peña Nieto reviró a los dichos de Trump en el sentido de que en Estados Unidos no se tienen leyes duras contra la migración, por lo que el mandatario mexicano sostuvo que esas declaraciones “derivan de una frustración por asuntos de política interna, de sus leyes o de su Congreso”, por lo que le pidió dirigirse a ellos y no a los mexicanos, porque “no vamos a permitir que la retórica negativa defina nuestras acciones”.

En un mensaje emitido por redes sociales, el Primer Mandatario expuso que México actuará en el mejor interés de los mexicanos y evocó las palabras de un gran Presidente de los Estados Unidos de América: no tendremos miedo a negociar. Pero nunca vamos a negociar con miedo.

Estamos convencidos de que, poniéndonos de acuerdo, como amigos, socios y buenos vecinos, a ambos países nos va a ir mucho mejor que confrontándonos. Estamos listos para negociar, sí, pero siempre partiendo de la base del respeto mutuo.

En este sentido, manifestó que “hay algo que a que todos, absolutamente a todos los mexicanos nos une y nos convoca: la certeza de que nada, ni nadie está por encima de la dignidad de México”.

Peña Nieto aseveró que se ha trabajado con Estados Unidos para combatir el crimen organizado, que afecta a ambas comunidades y que “en ningún momento hemos escatimado nuestra cooperación, porque somos conscientes de la responsabilidad compartida que implica esta importante labor”.

Dijo que siempre se han defendido todos los días los derechos de los mexicanos en EU, siempre con respeto al marco legal de ese país vecino; por lo que “la relación bilateral conlleva enormes oportunidades, que ambas naciones debemos aprovechar”.

Se trata de una relación intensa y dinámica, que naturalmente también nos presenta retos. Pero estos desafíos nunca justificarán actitudes amenazantes o faltas de respeto entre nuestros países.

Reconoce unión de candidatos

Detalló que “los mexicanos podemos tener diferencias entre nosotros, y más aún en tiempos de elecciones, pero estaremos siempre unidos en la defensa de la dignidad y la soberanía de nuestro país”, por lo que recordó que el Senado de la República, de manera unánime, condenó las expresiones ofensivas e infundadas sobre los mexicanos, y demandó el trato de respeto que exige una relación entre países vecinos, socios y aliados.

El presidente refirió que a este pronunciamiento del Poder Legislativo se sumaron los candidatos a la Presidencia de la República. Independientemente de sus naturales diferencias, todos coincidieron en rechazar medidas contrarias a una buena vecindad.

Como dijo Ricardo Anaya, 'éste es un momento de unidad nacional. No es un tema de campañas. Es un tema de país', o Andrés Manuel López Obrador quien apuntó que 'necesitamos una relación de amistad y cooperación para el desarrollo. No el uso de la fuerza. No muros. No apostar a una mala vecindad'.

José Antonio Meade señaló que es 'momento para que todos nos unamos en la defensa de la soberanía y la dignidad de la Nación' y Margarita Zavala dijo que, 'a la hora de defender la dignidad nacional, todos hablamos con una sola voz y exigimos respeto'.

Por lo anterior, recalcó que "como Presidente de todos los mexicanos, coincido con estas expresiones, al tiempo de dejar claro que México es una Nación grande y fuerte. Somos una Nación orgullosa de su gran historia y cultura; de su presente dinámico y de un brillante futuro".

“Somos un país vibrante, innovador y lleno de talento. Somos una Nación generosa y con un gran corazón. Pero, sobre todo, somos una Nación soberana, con valores y con principio. Y aquí estamos, 125 millones de mexicanos, muy orgullosos de todo lo que somos”.

Un daño grave a la relación bilateral

Momentos antes el Vocero del Gobierno de la República, Eduardo Sánchez Hernández, indicó en conferencia de prensa que una eventual militarización de la frontera por parte de Estados Unidos dañaría “gravemente” la relación bilateral.

Al mismo tiempo tiempo aseguró que se dará puntual seguimiento al despliegue para salvaguardar la soberanía del país, los derechos humanos de los migrantes y el respeto a la dignidad de nuestros connacionales.

"El gobierno de México le ha expresado al gobierno de los Estados Unidos de manera muy puntual que si el anuncio del despliegue de la guardia nacional se trajera una militarización de la frontera, esto dañaría gravemente la relación bilateral", aseveró.

No se busca suspender cooperación

Por su parte el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, aseguró que México no busca suspender la cooperación en seguridad tras el anuncio del despliegue de la Guardia Nacional de Estados Unidos en la frontera.

"México no tiene intención de suspender la cooperación. Está en los mejores intereses del país tener una relación diáfana, abierta, transparente y franca con nuestro aliado comercial más importante, socio y vecino", remarcó.

Recordó que anteriores mandatarios estadounidenses también habían tomado esta decisión, por ejemplo para controlar el flujo de armas norte-sur, lo que llega a ser "conveniente".

Sin embargo el Senado solicitó al Ejecutivo suspender la cooperación bilateral en migración y delincuencia organizada mientras el líder estadounidense, "no se conduzca con civilidad y respeto".

El presidente Donald Trump firmó el día de ayer miércoles una orden para desplegar "lo antes posible" a militares de la Guardia Nacional en la frontera con México, en un intento de marcar músculo ante lo que considera un aumento intolerable de la inmigración ilegal.