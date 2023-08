Nadine Gasman pide a mujeres políticas "aguantar vara"

Nadine Gasman, titular del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), pidió a sus congéneres que participan en la política “aguantar vara” al igual que lo hacen los hombres y no victimizarse.

Durante la clausura del Encuentro Nacional de Mujeres Electas por Acciones Afirmativas convocado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la funcionaria pidió a las asistentes, entre las que se encontraban mujeres indígenas, afromexicanas y con discapacidad, diferenciar entre el debate propio de la política y las acciones que si son violencia política de género para no banalizar el concepto.

“Pero hay una parte de la política que no es violencia, que es que la política, híjole y me están grabando, es pinche y pues así es ¿no? Y hagamos esa división para no banalizar, no victimizarnos y fortalecernos. De verás, dejar los casos de violencia a lo que son violencia, porque hay que entrarle a la política, porque hay que hacer bien el trabajo, porque hay que aguantar a veces vara, igual que aguantan los compañeros, y diferenciar lo que es violencia de lo que es queremos cambiar la forma de hacer política para todos y todas”, expresó Gasman.

La funcionaria matizó su comentario al calificarlo como “políticamente incorrecto” y pidió a las mujeres no tomarlo a mal, sin embargo, reconoció que la violencia política de género “es algo terrible, muy frecuente y que tenemos que denunciar” y destacó que cada vez el marco jurídico se robustece para prevenir y erradicar dichas prácticas.