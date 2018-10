Riobóo sólo proporcionó información geográfica del proyecto de Santa Lucía a NavBlue

El futuro secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, aclaró que José María Riobóo, asesor del presidente electo Andrés Manuel López Obrador en este tema, solo proporcionó a NavBlue la ubicación geográfica del proyecto de Santa Lucía.

"La información que se dio es el sitio geográfico, donde va a estar el aeropuerto no se puede hacer el estudio que va a estar en el aeropuerto, no se puede hacer un estudio del espacio aéreo, si no sabes donde va a estar el aeropuerto", aseguró.

Confirmó que han tenido varias reuniones con los contratistas más importantes del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, donde expresaron que respetarán la decisión del nuevo gobierno, mas no la de los ciudadanos.

"Todos han expresado que respetarán la decisión, no han dicho que la decisión ciudadana, la decisión que tome el gobierno", dijo a su entrada a la casa de transición, donde el presidente electo Andrés Manuel López Obrador se reúne en privado con su gabinete.

Señaló que la Secretaría de la Defensa Nacional ya había previsto mudar la base aérea de Santa Lucía, porque no es compatible con las pistas del nuevo aeropuerto que se construye en Texcoco.

"Ya la Secretaría de la Defensa Nacional había adquirido terrenos para hacer sus instalaciones, porque desde antes, cuando se hablaba solamente del aeropuerto que se está construyendo. La base aérea militar tenía que salir de ahí, porque no es compatible las pistas del nuevo aeropuerto con la base aérea", concluyó.