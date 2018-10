ICA y Hermes respaldan a AMLO con aeropuerto en Santa Lucía

El presidente electo Andrés Manuel López Obrador se reunió con los directivos de grupo ICA Fluor, Guadalupe Phillips, y Hermes Infraestructura, Alberto Pérez Jácome, para acordar los términos de la contratación de los contratos del Nuevo Aeropuerto Internacional de México e iniciar con las licitaciones para las dos pistas en Santa Lucía.

Los empresarios coincidieron en que hay certeza jurídica de que se respetarán las cláusulas de los contratos y, por ende, apoyarán al gobierno entrante en todos sus proyectos de infraestructura, no solo en el proyecto de Santa Lucía.

Vamos apoyar la decisión del gobierno y vamos a trabajar por la infraestructura de este país fue una buena plática y yo creo que tenemos que construir este es el diálogo, es construcción y esa es la tónica Guadalupe Phillips

Al final de una hora de discusión, Alberto Pérez Jácome aseguró que la instalación de las mesas de trabajo, para realizar la transición contractual del proyecto de Texcoco al de Santa Lucía, se va a dar "en un ambiente de confianza y de respeto a la ley".

"Hemos establecido ya la mecánica de las mesas de trabajo. Hemos acordado que se va a actuar conforme al derecho y hemos acordado llegar a cumplir los acuerdos establecidos por el presidente electo", abundó el directivo de Hermes Infraestructura.

Explicó que en un inició se afinarán los términos de cancelación de los contratos para realizar una nueva y extensa convocatoria conforme a las necesidades de Santa Lucía, así como la habilitación de los aeropuertos de Toluca y la Ciudad de México.

"Estamos hablando apenas de la terminación de Texcoco y eso es lo que estamos confiados que se van a dar. Vamos a tener ya una convocatoria más extensa, grupos de trabajo, para empezar a actuar conforme a la decisión que tomó el presidente electo", comentó.

Guadalupe Phillips dijo que ICA podría participar en la licitación del Tren Maya, sin embargo, aún no entran en detalles de la finiquitación.

"No, no entramos a detalle, nada mas platicamos de apoyar la decisión y lo vamos hacer. Nosotros somos contratistas del país nos toca trabajar por infraestructura y la vamos hacer y ese es el mensaje. Nosotros queremos apoyar al presidente electo, al gobierno entrante y lo vamos hacer", concluyó.

Por su parte, Julio Scherer Ibarra, próximo Consejero Jurídico de la Presidencia de la República, señaló que no hay una estrategia legal para defenderse de futuras impugnaciones y amparos contra el plan de Santa Lucía.

"Nosotros en este momento no tenemos estrategia legal. No tenemos ningún recurso presentados en contra. Lo que tenemos es las pláticas del señor Romo, Urzúa y Jiménez Espriú con los empresarios para empezar las pláticas y que haya confianza, es una decisión que ya se tomó y básicamente en la parte legal, prácticamente no hay nadie", aseguró.